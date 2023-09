Tylko 8% osób zna poprawną odpowiedź. Trudny test na inteligencję

Testy na inteligencję są bardzo popularną formą łamigłówek, które oddziałują na logiczne myślenie. Tego typu zadania różnią się pod względem poziomu trudności i formy, jednak zawsze opierają się na logice i kreatywnym myśleniu. Istnieje wiele kombinacji testów IQ, niektóre są przedstawione np., jako bardzo podchwytliwe pytanie, a oto jedno z nich:

Ile razy możesz odjąć liczbę 5 od 25?

Zdjęcie Tę łamigłówkę rozwiązują nawet dzieci / Getty Images

Poprawna odpowiedź. Tylko osoby o ponadprzeciętnej inteligencji ją znają

Tylko osoby o wysokim IQ wiedzą, jak prawidłowo rozwiązać ten test. Mimo że pytanie jest krótkie, to jest bardzo podchwytliwe. Zacznij od czytania ze zrozumieniem, gdyż to ono jest kluczowe w rozwiązywaniu hipertrudnych zagadek. Spróbuj myśleć w sposób nieszablonowy. Zadaj sobie pytanie, co się stanie jeśli odejmiesz 5 od 25? Czy później również będziesz odejmował od 25, czy może od 20? Oto poprawna odpowiedź:

Jeden raz. Potem będziesz odejmować od liczby 20, a nie od liczby 25.

