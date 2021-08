Zazwyczaj znajdujące się poza turystycznym szlakiem i mniej oblegane miasta starają się zachęcić turystów do odwiedzania. Nadmorskie, niezwykle urokliwe miasteczko Ribadesella nie stara się przyciągnąć turystów. Co więcej: w dość sarkastycznym ogłoszeniu skierowanym do turystów, nawołuje: “nie przyjeżdżajcie".

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Okazuje się, że władze miały dość utyskiwań rozczarowanych turystów, których oczekiwania dotyczące wiejskiej sielanki nieco minęły się z rzeczywistością. Odwiedzający narzekali na osły, krowie odchody czy pianie koguta o poranku. “Od jednej z turystek otrzymaliśmy trzy lub cztery telefony. Narzekała w nich na koguta, który pieje o piątej rano i nie pozwala jej spać. Prosiła, żeby coś z tym zrobić" - wyjaśnia w rozmowie z “The Guardian" burmistrz miasta Ramon Canal.

Zdjęcie Ribadesella nocą wygląda imponująco. Klimat przyciąga turystów, a to nie podoba się władzom / 123RF/PICSEL

Władze Ribadesella postanowiły interweniować

W mediach społecznościowych i na tablicach ogłoszeniowych pojawił się komunikat. “Mamy tutaj dzwonnice, które regularnie dzwonią, koguty, które pieją wcześnie rano, i stada zwierząt, które mieszkają w pobliżu, a czasami noszą dzwonki, które również wydają dźwięki, traktory należące do rolników, którzy pracują, aby cię wyżywić, i utwardzone drogi, które jednak nie są autostradami. Jedź ostrożnie. Jeśli nie możesz sobie z tym poradzić, nie jesteś we właściwym miejscu".

Kto jest mile widziany w Ribadesella?

Nie oznacza to jednak, że miejscowa ludność jest negatywnie nastawiona do odwiedzających ją turystów. Ogłoszenie skierowane jest do "mieszczuchów, którzy mają błędne wyobrażenie o życiu w niewielkim miasteczku. Wszystkich innych władze miasta serdecznie zapraszają.

“Jeśli zaś, jesteś jedną z tych uprzywilejowanych osób, które potrafią to znieść, będziesz cieszyć się tym wspaniałym miejscem i doskonałymi produktami od naszych rolników i rzemieślników" - puentują władze miasta w ogłoszeniu.





Zdjęcie Ribadesella to małe hiszpańskie miasteczko położone w regionie Asturii / 123RF/PICSEL

***



