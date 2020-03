ibis MUSIC wraca do hoteli ibis w Europie Wschodniej

Znana z zamiłowania do muzyki marka ibis, powraca z muzyką na żywo do swoich obiektów na całym świecie. Kampania ibis MUSIC 2020 w Europie Wschodniej to koncerty w Polsce, Czechach i Estonii, gdzie wystąpi w sumie dziewięciu wschodzących lokalnych artystów.

Jeden z nich będzie miał szansę dołączyć do grona 12 zwycięzców z całego świata i wystąpić na specjalnej scenie Montreux Jazz Festival w Szwajcarii. W czwartek w hotelu ibis Praha Old Town odbył się pierwszy koncert w ramach kampanii.



Muzyka na żywo z powrotem w hotelach - ibis MUSIC 2020Ideą, jaka przyświeca programowi ibis MUSIC jest wsparcie młodych i początkujących artystów w rozwoju ich muzycznej kariery przez znaną na całym świecie markę hotelarskiej. Po udanej kampanii w 2019 roku ibis, we współpracy ze Spotify i lokalnymi oddziałami Sony Music Entertainment przygotowała kolejną, jeszcze większą jej odsłonę. Tegoroczna edycja obejmie w sumie hotele ibis zlokalizowane w sumie w 24 krajach na całym świecie, gdzie zagra 90 obiecujących lokalnych artystów wybranych przy pomocy Spotify - partnera programu. Tegoroczna kampania rozpoczęła się w marcu i potrwa do lipca, z finałem na 54. edycji Montreux Jazz Festival. Na specjalnie zaaranżowanej scenie ibis MUSIC wystąpi 12 zwycięzców wybranych z całego świata przez konkursowe jury. Na szczęśliwców czekają także trzy dni warsztatów prowadzonych przez ekspertów z branży muzycznej.

W sercu Europy

5 marca w czeskiej Pradze odbył się pierwszy koncert ibis MUSIC w Europie Wschodniej. Na scenie hotelu ibis Praha Old Town wystąpili: I Love You Honey Bunny i Reginald. W programie biorą udział w sumie cztery kraje i pięć miast. Poza wspomnianymi Czechami, marka zaplanowała koncerty w Polsce (Warszawa i Gdańsk) i Estonii (Tallin). Kto wystąpi na hotelowych scenach?

- 5 marca - Praga, ibis Praha Old Town - I Love You Honey Bunny, Reginald

- 31 marca - Warszawa, ibis Warszawa Reduta - Youth Novels, Pola Chobot & Adam Baran, Älskar

- 16 kwietnia - Tallin, ibis Tallinn Center - Anett, I Wear*Experiment

- 7 maja - Gdańsk, ibis Gdańsk Stare Miasto - Polish Breakfast, MajLo

Zdjęcie 5 marca w czeskiej Pradze wystąpił Reginald / INTERIA.PL/materiały prasowe

Jednym z głównych celów, jakie z powodzeniem od lat realizuje marka ibis, jest zapewnianie gościom i lokalnym społecznościom pozytywnej, zapraszającej atmosfery zachęcającej do wspólnego spędzania czasu i wzajemnych interakcji. Dlatego poprzez organizację lokalnych muzycznych wydarzeń marka pokazuje, że muzyka łączy ludzi. Co więcej to nie jedyne działania marki związane z jej największą pasją. We wszystkich hotelach ibis w Europie Wschodniej marka uruchomiła specjalne kąciki z muzycznymi markerami, czyli obrandowanymi instrumentami, na których może zagrać każdy - od gitar, przez ukulele po pianina. Dzięki temu muzyka może towarzyszyć gościom na każdym kroku swojego pobytu w hotelu.

