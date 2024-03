"Przypomina mi to sytuację, gdy będąc dzieckiem, obserwowałem, jak dziadkowie z szacunkiem, ale i pewną nieśmiałością, składali swoje ofiary. Taka gra pomiędzy tym, co chcieliby dać, a tym, co mogli sobie pozwolić. To uczucie wciąż pozostaje we mnie, gdy staję przed tą samą decyzją" - mówi mi starszy pan, którego pytam o kwestie mszalnej ofiary po niedzielnej mszy w niewielkiej zamojskiej parafii.