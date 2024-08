Czy istnieje dzienny limit kawy? Chociaż to jeden z najpopularniejszych napojów, który przynosi nam pewne korzyści, to jednak lepiej nie przekraczać maksymalnej, dziennej dawki kofeiny. Najlepiej znaleźć złoty środek i z piciem kawy po prostu nie przesadzać. W końcu kofeina jest też obecna w innych napojach, które zdarza nam się spożywać w ciągu dnia. To np. herbata, cola czy kakao.

Ile kawy dziennie można wypić?

Oddajmy zatem głos ekspertom. Jak informuje FDA (Food and Drug Administration), maksymalna dawka kofeiny, jaką mogą spożywać osoby dorosłe, to 400 mg dziennie. Oznacza to, że dziennie można spożywać ok. 3-4 filiżanki kawy.

Uważać powinny jednak kobiety w ciąży i ograniczyć spożywanie "małej czarnej" o połowę. Warto pamiętać, że ilość kofeiny w filiżance kawy zależy od odmiany i sposobu przyrządzenia. Przykładowo, jedna filiżanka kawy filtrowanej zawiera ok. 140 mg kofeiny. Espresso to ok. 63 mg kofeiny, a podwójne espresso - ok. 125 mg. Tzw. "zalewajka" czy kawa z ekspresu przelewowego zazwyczaj zawiera więcej substancji aktywnej niż napój przygotowywany w ekspresie ciśnieniowym. Z kolei jedna filiżanka kawy rozpuszczalnej to dawka 30-90 mg kofeiny.

Chociaż spożywanie kawy ma sporo korzyści dla zdrowia, lepiej nie przesadzać z jej ilością w ciągu dnia. Nadmiar kofeiny może powodować bezsenność, podwyższać ciśnienie i sprawiać, że będziemy bardziej nerwowi. Oprócz tego możemy odczuwać niepokój i lęk oraz miewać zawroty głowy.

Kiedy pić kawę? Eksperci wskazują, że po "małą czarną" najlepiej sięgać po śniadaniu. Spożywanie jej przed pierwszym posiłkiem może źle wpływać na poziom glukozy we krwi. Kawa nie pobudzi nas od razu, bo kofeina zaczyna działać po ok. pół godziny od wypicia. Z wypiciem kolejnej kawy powinniśmy odczekać od 4 do 5 godzin.

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie ©123RF/PICSEL

Kawa i jej właściwości

Kawa jest ceniona przede wszystkim za zawartość kofeiny. Napój jest bogaty również w inne, korzystne dla naszego zdrowia właściwości. Kawa zawiera również antyoksydanty takie jak kwas chinowy, chlorogenowy i kawowy, które są naturalnymi przeciwutleniaczami. Składniki pomagają w usuwaniu z organizmu wolnych rodników. Oprócz tego, kawa zawiera również niewielkie ilości witamin takich jak B3 czy B5 oraz niacynę. Jest również - w niewielkim stopniu - źródłem cynku, potasu czy magnezu.

Kawa jest też napojem niskokalorycznym (bez dodatku cukru, mleka czy śmietanki), dlatego bez obaw mogą ją spożywać osoby będące na diecie. 100 ml czarnej kawy to jedynie 1-2 kcal - jej kaloryczność podnoszą wspomniane dodatki. Gdy zdecydujemy się dodać do kawy śmietankę, słodki syrop czy cukier, zamiast napoju korzystnego dla zdrowia, zafundujemy sobie po prostu solidną dawkę zbędnych kalorii. Taka kawa może mieć nawet ponad 400 kcal.

Dodatki takie jak cukier czy śmietanka zwiększają kaloryczność kawy 123RF/PICSEL

Sprzymierzeniec w odchudzaniu

Naukowcy z Harvardu wskazali, że picie czterech filiżanek kawy dziennie przyczynia się do zmniejszenia poziomu tkanki tłuszczowej o niemal 4 proc. W trakcie badań trwających cztery tygodnie sprawdzano, jak działa na osoby zmagające się z nadwagą i insulinoopornością (w badaniach wzięło udział 126 osób). Uczestnicy regularnie wypijali kilka filiżanek czarnej kawy bez dodatku cukru i mleka. Na podstawie wyliczeń eksperci wskazali, że kofeina w dawce 200 - 400 mg pomaga schudnąć.

Kofeina przyspiesza metabolizm poprzez termogeniczne działanie, co przekłada się na liczbę spalanych kalorii. Co więcej, picie kawy ma zmniejszać apetyt, co też ma wpływ na objętość spożywanych posiłków. Zawarty w kawie kwas chlorogenowy ma przyspieszać spalanie tłuszczu i spowalniać wchłanianie węglowodanów.

Kto nie powinien pić kawy?

Chociaż regularne picie kawy może przynosić sporo korzyści dla zdrowia, część osób powinna z niej zrezygnować. "Mała czarna" pita na czczo pobudza wydzielanie kwasu solnego w żołądku, przez co może nasilać objawy refluksu, jak i sprzyjać powstawaniu wrzodów żołądka. Picie kawy nie jest zalecane również osobom, które borykają się z chorobami przewodu pokarmowego.

***

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria