Ile kosztuje wizyta u wróżki? Zdziwisz się, kiedy zobaczysz ceny

Spis treści: 01 Rewolucja we Wróżkolandii. Karty na kamerce

02 E-tarot, zdalne rytuały, przesyłanie energii magicznej światłowodem

03 111, 333, 555, 1111? Liczby anielskie w cennikach

Rzeczywistość, w której żyjemy, często jest paradoksalna i pełna sprzeczności. Weźmy na przykład wróżenie w Polsce. Z jednej strony mieszkamy w kraju katolickim, gdzie takie praktyki potępiane są przez kościół i uznawane za grzech. Z drugiej strony z usług tarocistek z przyjemnością i regularnie korzystają osoby, które co niedziela uczestniczą we mszy świętej. No bo "dajcie spokój, a komu to szkodzi".



I rzeczywiście — nie szkodzi, a czasem nawet pomaga. Zwłaszcza że wizyta u współczesnej szeptuchy często jest tańsza niż opłata za jedną sesję profesjonalnej terapii czy coachingu.

Reklama

"Ludzie wstydzą się pisać pod nazwiskiem, że byli u wróżki. Chociaż uważam, że pomimo że żyjemy w bardzo katolickim kraju, to łatwiej jest Polakom przyjść do wróżki niż pójść do terapeuty. Pokutuje myślenie, że do psychoterapeuty chodzą przecież tylko chorzy psychicznie, a nikt nie chce dostać takiej łatki" - tłumaczyła anonimowa wróżka w ubiegłym roku na łamach Interii.



Polaków podejście do profesjonalnej terapii na szczęście się zmienia i przestaje być powodem do wstydu — zwłaszcza dla młodego pokolenia. I bardzo dobrze. Nie zmienia to jednak faktu, że i wróżby, i horoskopy cieszą się coraz większym zainteresowaniem.



Zdjęcie Rozkład tarota często jest po prostu wsparciem w trudnej chwili / 123RF/PICSEL

Rewolucja we Wróżkolandii. Karty na kamerce

Pandemia odcisnęła ogromne piętno na społeczeństwach całego świata. Jednym z jej owoców z pewnością jest to, że okazało się, że ogrom zawodów można wykonywać zdalnie z pomocą komputera i internetowego łącza. Do tej grupy załapali się także psychoterapeuci i właśnie wróżki, wróżowie, osoby tworzące indywidualne horoskopy. Tym samym zmienił się rynek tych usług i sposób, w jaki klient znajduje poszukiwany "towar".



Wiele lat przed wybuchem światowej epidemii koronowirusa dość regularnie towarzyszyłem swojej współlokatorce w wizytach u tarocistki. Prowadziła ona bardzo interesującą praktykę w Krakowie, przyjmując (głównie) interesantki w jednej z kawiarni na Kazimierzu. Za czytanie kart nie istniała ustalona cena, każdy zostawiał na jej stoliku taką kwotę, jaką uznawał za stosowną.

Choć, identycznie jak w przypadku dawania na tacę w kościele, istniał niepisany zwyczaj, że pewnych, zbyt niskich, kwot "nie wypada" dawać. Kazimierska wróżka cieszyła się dużym powodzeniem, a w "kuluarach" jej specyficznej poczekalni, mówiło się nie tylko o sprawdzalności jej wróżb, ale i o tajemniczej klientce, która raz w miesiącu przylatuje do niej aż ze Stanów Zjednoczonych.



Aktualnie jednak wiele wróżek przesiadło się do wirtualnych biur i można spotkać się z nimi, nie opuszczając swojego domu. Dobrze, ale jak w takim razie je znaleźć?

E-tarot, zdalne rytuały, przesyłanie energii magicznej światłowodem

Kto starszy wśród czytelników i czytelniczek tego tekstu, ten zapewne pamięta jeszcze Zbyszka Nowaka. Jak się okazuje ten bioenergoterapeuta, był prekursorem pracy zdalnej, ładując energią kosmiczną butelki z wodą wprost z ekranu naszego telewizora. Teraz w ramach spotkań online możemy skorzystać z całej gamy magicznych rytuałów, guseł, przepowiedni i "aktywacji".



Poszukiwanie lokalnych wróżek, do których chcemy udać się osobiście, możemy zacząć od sprawdzenia ich w google maps. Gdy zależy nam na spotkaniu wirtualnym, otwiera się przed nami o wiele więcej możliwości.



Współczesne astrolożki, czarownice i tarocistki są aktywne w sieci, prowadzą swoje kanały na TikToku, na Instagramie. Oferują nie tylko indywidualne sesje, ale i kursy, a nawet rzucanie uroków online. Ich oferty możemy nawet znaleźć na specjalnej platformie, która powstała właśnie po to, by ułatwić odnalezienie swojej przewodniczki duchowej.

111, 333, 555, 1111? Liczby anielskie w cennikach

Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli odpowiedzi na pytanie "ile kosztuje wizyta u wróżki?". A ile kosztuje wizyta u fryzjera? W niewielkiej miejscowości, w lokalnym salonie możemy za ścięcie włosów zapłacić 20-50 złotych, w renomowanym punkcie w centrum dużego miasta nawet 500-1000 zł. Jak się okazuje, w magicznym biznesie jest bardzo podobnie.

W Polsce wciąż wizyta u wróżki lokalnej wiąże się z o wiele mniejszym wydatkiem niż spotkanie z magiczną celebrytką.



Wiele osób natomiast może zwrócić uwagę na bardzo specyficzną cechę cen u wróżek, są to bowiem często nieokrągłe kwoty - 111 zł, 222 zł. Analiza Pieczęci Kosmicznej to wydatek 999 zł, zaś za pomocną w biznesie Aktywację Jowisza zapłacimy aż 1111 zł.



Skąd ten zwyczaj? To ukłon w stronę liczb anielskich, czyli mistycznych sekwencji o duchowym znaczeniu. Możemy odnaleźć je codziennie — przypadkowo patrząc na zegarek np. o 11:11, na paragonie w spożywczaku, w numerach telefonów i — jak widać — w cennikach usług magicznych. Liczby anielskie podobno potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze w życiu — a więc w tym przypadku, że wydatek na wróżbę to dobra decyzja.