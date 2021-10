Imię jak z filmu, czyli kinematograficzne inspiracje przyszłych rodziców

Francuska Amelia, bajkowa Ania z Zielonego Wzgórza czy Alicja w Krainie Czarów... W przypadku niektórych imion trudno uniknąć skojarzeń z legendarnymi tytułami. Oto kilka z nich.

Maja

W 2019 roku imię Maja zajmowało trzecie miejsce na podium pod względem częstotliwości nadawania go nowonarodzonym dziewczynkom. Zostało ono nadane aż 8033 razy. Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl, gdy słyszymy imię "Maja", to kochana przez pokolenie urodzonych w latach 70. i 80. bajka "Pszczółka Maja". Imię to co roku oscyluje w okolicach podium i jest zdecydowanie ponadczasowe.

Alicja

W latach 2018 i 2019 zajmowała 7. miejsce, a w 2020 wskoczyła na szóstą pozycję. Według językoznawców imię to jest związane z greckim słowem aletheia, czyli prawda, które w średniowieczu zapisywano "alitia" lub "alicia". Bajkowa "Alicja w Krainie Czarów" doczekała się również ekranizacji filmowej w 2010 roku. Być może echo popularności tytułu do dziś wybrzemiewa w dziecięcych imionach.

Amelia

Kultowy, francuski film "Amelia" z 2001 roku ukazywał postać pięknej, wrażliwej kobiety, która chce czynić świat piękniejszym i uszczęśliwiać innych ludzi. Być może część rodziców, nadając swoim córeczkom imię "Amelia", inspirowało się właśnie tą postacią? Niezależnie od przyczyny, imię to przez wiele lat znajdowało się w ścisłej dziesiątce najpopularniejszych imion. Pochodzi ono od starogermańskiego słowa "amal", czyli dzielny. Co ciekawe, w Polsce zaczęto je nadawać już w XIV wieku.



Mia

Choć imię to nie znajduje się w ścisłym rankingu, to trzeba przyznać, że wzbudza dość spore zainteresowanie wśród rodziców. W 2020 roku nadawano je zaskakująco chętnie, bo aż 1114 razy. Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu tego imienia, to bohaterka kultowego filmu Quentina Tarantino, "Pulp Fiction". Choć bynajmniej nie jest ona wzorem do naśladowania, dla pop-kultury stanowi postać wręcz ikoniczną. Stąd prawdopodobna chęć wykorzystania tego imienia jako inspiracji.



Leon

Wśród imion męskich niesłabnącą popularnością cieszy się imię Leon. W pierwszej połowie tego roku nadano je aż 5018 chłopcom (9. miejsce w rankingu popularności).

Film "Leon zawodowiec" niedługo będzie obchodził swoje trzydziestolecie. Być może dla pokolenia, które pamięta obraz ze swojej młodości, stanowił on inspirację przy nadawaniu imienia dziecku?



Kaspian

Nie tak popularne, ale z pewnością filmowe. Imię Kaspian od kilku lat nadawane jest ok. 50 chłopcom rocznie. Skojarzenie jest chyba oczywiste: imię przywodzi na myśl króla z serii "Opowieści z Narnii".

Prognozy trendów w imionach na najbliższy czas

Kierując się filmowym tropem, można puścić wodze fantazji i na podstawie najpopularniejszych obrazów tego roku oszacować, które imiona zyskają wkrótce na popularności.



Niewątpliwym hitem tego roku jest film "Najmro. Kocha, lubi, szanuje" z genialnym Dawidem Ogrodnikiem w roli tytułowej. Choć główny bohater ma wiele za uszami, to kultowa postać Zdzisława Najmrodzkiego być może przyczyni się do wzrostu popularności tego staromodnego imienia.



Jedną z najbardziej oczekiwanych premier jest również film "Spencer", czyli opowieść o Lady Dianie. Kto wie - być może postać księżnej Diany stanie się inspiracją dla rodziców dziewczynek?





