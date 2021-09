Wybór imienia dla dziecka nie zawsze jest łatwą decyzją. Rodzice czasami kierują się oryginalnością imienia, modą lub tym, jakie imiona nosili przodkowie.

Przy nadawaniu imienia trendy delikatnie zmieniają się co roku. Rządowy serwis dane.gov.pl opublikował raport, w którym zestawiono najczęściej nadawane imiona dzieciom urodzonym w Polsce od stycznia do czerwca 2021 roku.



Wśród chłopców znów króluje Antoni

Zdjęcie Imię Antoni zajęło w tym roku pierwsze miejsce w męskiej kategorii / 123RF/PICSEL

W przypadku imion nadawanym chłopcom, niezmiennie od lat króluje Antoni. W tym roku do czerwca imię to nadano 3862 dzieciom. Nie jest zaskoczeniem, że drugi na podium jest wieloletni lider, Jan. W tym roku rodzice nadali to imię 3535 chłopcom. Z zeszłorocznego czwartego miejsca, na podium wszedł jeszcze Aleksander, który pojawił się w rejestrze aż 3353 razy.



Na pozostałych miejscach znaleźli się: 4. Franciszek - 3252, który awansował z piątego miejsca 5. Jakub - 3236, który spadł o dwie pozycje w porównaniu z zeszłym rokiem; 6. Szymon - 2575 7. Mikołaj - 2536, 8. Leon - 2479, 9. Filip - 2372, 10. Stanisław - 2295.



Reklama

Julia już nie jest najpopularniejsza

Przez wiele lat szekspirowska bohaterka była jednym z najczęściej wybieranych imion żeńskich. Imię "Julia" biło przez lata rekordy popularności. W tym roku znalazła się dopiero na czwartej pozycji z wynikiem 3022. W tym roku wygrało imię Zuzanna, które nadano 3251 razy. Awansowało ono w porównaniu do ubiegłego roku o jedno miejsce. Choć mało osób o tym wie, jest to imię biblijne i wywodzi się z hebrajskiego słowa "szoszan", które oznacza lilię. Na podium znalazła się również Zofia z wynikiem 3178 oraz Hanna - 3064 dziewczynek.



Pozostałe miejsce zajęły: 5. Maja - 2812, 6. Laura - 2679, 7. Oliwia - 2377, 8. Alicja - 2362, 9. Lena - 2309, 10. Pola - 2190.



Najmniej spotykane imiona

Zdjęcie Młodzi rodzice zaczynają myśleć o imieniu dla dziecka na długo przed jego narodzinami / Dawid Tatarkiewicz/EAST NEWS / East News

Niektórzy rodzice wolą postawić na oryginalność. Tym sposobem wśród najmniej popularnych, lecz bardzo nieszablonowych imion męskich, znalazły się m.in. Tigran, Zlatan czy Mustafa. Wśród żeńskich duże zdziwienie może wzbudzić Marcyjanna, Madison, Kora i... Iwanka.

Przy wyborze imienia dla dziecka powinniśmy jednak pamiętać, że nie należy nadawać imion, które mogłyby być ośmieszające. Zgodnie z prawem w tym przypadku urzędnik ma prawo odrzucić taki nazbyt wyszukany wybór.



Czytaj również:



Okrzyknięto ją najpiękniejszym dzieckiem świata. Jak wygląda teraz?



Równonoc jesienna 2021. Czym jest i jak na nas wpływa?

Czad, czyli cichy zabójca. Jak się ustrzec? Objawy zatrucia