Robert, Rupert, Robbie, a nawet Bertie to imię, które jest coraz rzadziej wybierane przez rodziców chłopców. Sprawdź, jaki jest Robert i jak często można go spotkać w Polsce.

Robert - coraz rzadsze imię męskie

Imię Robert to kolejne imię męskie, które powoli zanika. Z roku na rok coraz mniej rodziców decyduje się na nazwanie swojego dziecka tym imieniem. W 2019 roku urodziło się jedynie 422 Robertów. W 2021 przybyło jedynie 390 chłopców o tym imieniu, a w 2022 roku tylko 311.

Pomimo słabnącej popularności liczba Robertów w Polsce jest dość duża. W rankingu najpopularniejszych imion męskich w Polsce zajmuje 22 miejsce z liczbą 260 217 mężczyzn. Można jednak podejrzewać, że w dużym stopniu liczbę tę stanowią dorośli.

Pochodzenie imienia Robert

To imię pochodzenia germańskiego, które wywodzi się z formy Hrodebert. Imię zbudowane zostało z dwóch członów. Pierwszy to "hroth", który oznacza sławę oraz zwycięstwo. Drugi człon to "beraht", który tłumaczymy na polski jako jasny, bystry. Możemy się domyślać, że imię kiedyś oznaczało człowieka, który jest sławny lub człowieka, który żyje w chwale.

Zdjęcie Robert może okazać się idealnym kandydatem dla męża dla kobiet, które potrzebują w swoim życiu odważnego i czułego lidera / 123RF/PICSEL

Dobre cechy Roberta

Robert to mężczyzna, który niezwykle sobie ceni szczęśliwe życie rodzinne. Zwykle jest dobrym synem, który stara nie zawieść się swoich mentorów. Robert ma tendencję do bycia dojrzalszym, niż wskazuje na to jego wiek. To mężczyźni, którzy lubią się rozwijać i dokształcać.

Robert może cechować się niebywałym zmysłem organizacyjnym. Często to mężczyźni o silnej charyzmie, dzięki której są dobrymi liderami. Wielu Robertów może być zawziętych lub upartych. To cecha, która sprawia, że są skuteczni w każdej pracy, której się podejmą.

Słabe strony mężczyzn o imieniu Robert

Zdjęcie Robert uwielbia życie rodzinne / 123RF/PICSEL

Niektórzy mogą uważać Roberta za sztywniaka. Zamiłowanie do porządku, stabilizacji i wewnętrznej harmonii sprawia, że Robert może często odmawiać zaproszeniom do zabawy lub imprezy.

Robert może mieć tendencję do pracoholizmu. Jest niezwykle energicznym człowiekiem, jednak większość swojej uwagi może poświęcać karierze zawodowej lub nauce. Może go to czynić niezwykle ambitnym, ale także może przyczynić się do zatracenia w rzeczach, które nie mają dużego znaczenia. Robert to także człowiek, któremu ciężko jest odpuścić.

Znani Robertowie w Polsce i zagranicą

Zdjęcie Znani Robertowie w Polsce / Instagram

Imię Robert jest popularne nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wiele z nas kojarzy znanych aktorów — Roberta De Niro, Roberta Pattinsona, Roberta Downeya Jr. oraz Robert Redforda. Ostatnio dzięki premierze filmu popularność zdobył również amerykański fizyk Robert Oppenheimer.

W Polsce dużą popularnością cieszą się sportowcy o imieniu Robert — chodziarz Robert Korzeniowski, kierowca Formuły 1 Robert Kubica czy piłkarz Robert Lewandowski. Do znanych Robertów możemy również zaliczyć kucharza Roberta Makłowicza czy aktora Roberta Rozmusa.

