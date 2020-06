Inka, czyli pięć miesięcy w ciemności

"Zosia z Wołynia" to prawdziwa historia Zofii i rodziny Roztropowiczów, którzy uratowali życie dwuletniej Ince - żydowskiej dziewczynce, którą skazano na głodową śmierć w ciemnej komórce. Poruszającą rozmowę ze swoją babcią o tym jak uratowała dziecko, przeżyła pogromy na Wołyniu i uciekła z transportu do Auschwitz przeprowadził Mateusz Madejski. Poniżej publikujemy fragment.

Zdjęcie Zofia Hołub ogląda stare zdjęcia i wraca do wspomnień z czasów młodości /materiały prasowe

Ujrzałam leżącą dziewczynkę.

Miała gęsią skórkę, wytrzeszcz oczu, szyję cienką jak patyk.

Jej paznokcie były tak długie, że już się zawijały...

Niemal się nie poruszała.

Dochodzimy do być może najciekawszego etapu historii życia mojej babci, czyli uratowania małej żydowskiej dziewczynki.

Przez kilkadziesiąt lat sprawa była utrzymywana w tajemnicy. Ja się o niej dowiedziałem na początku wieku, gdy babcia miała dostać wyróżnienie od Yad Vashem. Dla mnie był to prawdziwy szok - moja babcia jest bohaterką, a ja o tym nic nie wiedziałem! Zofia nigdy nikomu publicznie o tym nie opowiedziała. Byłem więc niezmiernie ciekaw, jak to się stało, że los splótł jej historię z losami skazanej na śmierć dziewczynki.

Mateusz Madejski: Wiedzieliście, dlaczego otrzymaliście przydział do tegomieszkania?

Zofia Hołub: - Zdawaliśmy sobie sprawę, że było ono pożydowskie. Że ci, którzy tam mieszkali, albo już nie żyją, albo musieli uciekać. Zresztą nigdy nie poznaliśmy historii jego właścicieli. Ale tak, wiedzieliśmy, dlaczego ono stoi puste. Ale jak człowiek nie ma dachu nad głową, to raczej nie zastanawia się długo, skąd i po kim ma mieszkanie. Ani nawet co się stało z tymi, co tu wcześniej mieszkali. Raczej cieszy się,że ma gdzie spać.

Wcześniej mieliście swoje gospodarstwo i pola. Jak teraz zarabialiście na życie?

- Rzeczywiście, to zaczął być duży problem. Teraz nie mieliśmy nic, nie mieliśmy co jeść ani za bardzo w co się ubrać. Trzeba było kombinować, ale właściwie to - co tu dużo mówić - zdarzało się, że chodziliśmy głodni. Spędzałam też więcej czasu w domu. Z nudów chodziłam dosyć często do sąsiadów, rozmawiałam z nimi i od czasu do czasu słyszałam tam jakieś dziwne dźwięki, jakiś szmer. Zorientowałam się, że dochodzi on gdzieś z okolic ich kuchni. Chodziło mi to długo po głowie. Sprawdziłam naszą kuchnię, ale nic tam nie znalazłam. Cóż, uznałam, że musiałam się przesłyszeć. Tak mi się w tamtym momencie wydawało. Ale, jak to dziecko, nadal byłam ciekawska. Miałam w tym czasie 16 lat, nic dziwnego, że interesowałam się wszystkim, co się dzieje wokół. Dalej nasłuchiwałam tych dziwnych dźwięków. I upewniłam się, że ten szmer dochodzi z kuchni sąsiadów.

Poszłaś od razu do tej kuchni?

- No co ty! To nie była moja kuchnia, nie mogłam sobie tam ot tak wchodzić. Ale intrygowało mnie to ciągle. Uznałam, że powinnam to jakoś sprawdzić. Zastanawiałam się tylko, kiedy to zrobić. Wreszcie zdarzył się moment, gdy nikogo nie było w moim domu ani w tym drugim mieszkaniu. Wiedziałam, że to wścibskie, ale byłam tak zaciekawiona, że weszłam do tej kuchni. Poza tym chyba w ogóle byłam wtedy wścibska [śmiech]. Akurat gdy weszłam, było cicho, ale po kilku chwilach znowu usłyszałam ten dziwny szmer. Nie byłam pewna, skąd dokładnie dochodzi. Pokręciłam się po kuchni i po chwili zorientowałam się, że ten delikatny szum wydostaje się z takiej niedużej komórki. Ta komórka stała obok paleniska, pewnie była przeznaczona na drewno. Prowadziły do niej takie małe, białe drzwiczki.

Otworzyłaś je?

- Oczywiście. Otwieram i patrzę - leży tam dziecko. Stanęłam jak wryta. Było to wyjątkowo przerażające. Dzieciątko zupełnie wygłodzone, wystraszone. Ja już wtedy naprawdę wiele strasznych rzeczy przeżyłam, ale widoku malutkiego dziecka,czekającego na śmierć, nie da się z niczym porównać.

Co wtedy pomyślałaś?

- Nie wiem, czy cokolwiek pomyślałam. Poszłam do tej kuchni, bo byłam wścibska i chciałam się dowiedzieć,co się dzieje tak naprawdę w kuchni sąsiadów. A odkryłam konające dziecko, żywą istotę... Było małe, ale w takim stanie, że nie umiałam ocenić jego wieku. Później się dowiedziałam, że miała w tym czasie niecałe dwa latka.

Oczywiście nie miałaś pojęcia, co to za dziecko...

- Nie, ale od razu wiedziałam, że żydowskie.

Skąd to wiedziałaś?

- Przede wszystkim wiedziałam, czyje było wcześniej to mieszkanie. Należało przecież do Żydów. Ale wiedziałam nie tylko dlatego. Od razu widać było, że to nie jest polskie dziecko. Było przestraszone, nic nie mówiło i nic nie rozumiało po polsku. Dziecko, nawet tak małe, reaguje na jakieś słowa w swoim języku. Ono nie reagowało w ogóle. Jak ja wtedy żałowałam, że niema ze mną mamy! Bo jak mówiłam, ona znała jidysz, jakoś by się z nią dogadała, a przynajmniej lepiej niż ja. Od początku wiedziałam, że o tym odkryciu nikt się nie może dowiedzieć. Absolutnie nikt, nawet mój ojciec.