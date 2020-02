Jadwiga Topelitz-Mrozowska: Jedna z pierwszych Polek na krańcach świata

Co sprawiało, że w XIX i na początku XX wieku Polki porzucały spokojne życie i jechały tam, gdzie nikogo jeszcze nie było? Odpowiedzi szuka Ula Ryciak w książce "Poławiaczki pereł". Poniżej publikujemy fragmenty o Jadwidze Topelitz-Mrozowskiej.

Zdjęcie Jadwiga Toeplitz-Mrozowska nie znosiła nudy i stagnacji /Biblioteka Narodowa/Polona /materiały prasowe

Jej napęd do podróżowania w kręgach mediolańskiej elity częściej wywołuje zdumienie niż podziw. W drugiej dekadzie dwudziestego wieku nadal większe zainteresowanie wzbudzają przygody kobiet w sypialni niż ich wyprawy do obcych krajów. To wciąż mężczyźni mają przywilej podejmowania wypraw badawczo- odkrywczych, finansowanych przez powołane do tego instytucje, i podboju nowych terenów. Podróże kobiet postrzega się jako wyraz zepsucia lub kaprysy pań z klasy uprzywilejowanej.

Nie tak wiele się zmieniło od początków dziewiętnastego wieku, kiedy kobietę postrzegano jak bezradną owieczkę wołającą o mężczyznę, który będzie ją chronił. Mniej więcej w tym samym czasie gdy królowie Egiptu, podtrzymując sen o patriarchalnej tradycji, kupowali do swoich haremów czarne niewolnice z Sudanu, a białe kobiety - głównie z Bałkanów - które wkładały wtedy bryczesy, upinały włosy pod szerokim rondem kapelusza osłaniającego ich twarz i dosiadały zwierząt, by wędrować, na przykład z północy Afryki w głąb interioru, traktowano jak niewidzialne albo nawiedzone.

Doświadczyła tego między innymi Florence Baker, urodzona na Węgrzech brytyjska badaczka - gdy jechała w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku wraz ze swoim przyszłym mężem Samuelem Bakerem na ekspedycję w poszukiwaniu źródeł Nilu z Egiptu do południowego Sudanu, brano ją często za jego syna. Dopiero kiedy "rozpuszczała długie jasne włosy, stawała się od razu ośrodkiem zainteresowania zdziwionego i podziwiającego ją tłumu".