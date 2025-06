Najdroższy grzyb świata wraca do Polski

Stuletnia nieobecność i wielki powrót. Ten grzyb to rarytas

Gąska sosnowa to prawdziwa legenda w świecie grzybiarzy. Przez długie lata uważano, że w Polsce wyginęła. Po raz pierwszy opisano ją u nas w 1921 roku , później słuch o niej zaginął.

Aż do sensacyjnego odkrycia w 2021 roku na Pomorzu. Potem pojawiła się także w rejonie Babiej Góry. I choć nadal występuje bardzo rzadko, polscy grzybiarze znów mogą marzyć o spotkaniu z tym leśnym Świętym Graalem.

Przez wiele lat utrzymywało się przekonanie, że matsutake jest praktycznie nie do hodowania na większą skalę. Wynika to z tego, że matsutake należy do tzw. grzybów mikoryzowych - rośnie w symbiozie z korzeniami konkretnych drzew (głównie sosen, ale też jodeł czy dębów w niektórych rejonach Azji).