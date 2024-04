Z twojego wyboru wynika, że jesteś człowiekiem otwartym i elastycznym. Chętnie doświadczasz nowych rzeczy i z łatwością adaptujesz się do otoczenia i zmian w życiu. Cenisz sobie także różnorodność. Bywasz wrażliwą osobą i szybko potrafisz się rozpaść. Kierujesz się emocjami, więc jeśli coś nie idzie po twojej myśli, to szybko się załamujesz. Intensywnie angażujesz się w relacje, przez co łatwo cię zranić. Często ryzykujesz, więc nieprzyjemne sytuacje nie są ci obce, gdyż najpierw robisz, a potem myślisz. Lubisz cieszyć się obecną chwilą i nienawidzisz grafików. Uważasz, że spontaniczność, to najlepszy przepis na szczęście.