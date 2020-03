Sukulenty od kilku lat cieszą się niezwykłą popularnością. Choć uchodzą za rośliny łatwe w uprawie, nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo je pielęgnować. Jak dbać o sukulenty? Jak często je podlewać? Jak rozmnażać? To pytania, które stawia sobie niejeden początkujący ogrodnik. Spokojnie, mamy na nie kilka prostych odpowiedzi.

Zdjęcie Sukulenty należą do najpopularniejszych roślin /123RF/PICSEL

Sukulent - co to jest?

Sukulenty, czyli inaczej gruboszowate, to rośliny które w toku ewolucji wykształciły umiejętność przetrwania w warunkach ograniczonego dostępu do wody. Udaje im się to, dzięki zdolności gromadzenia płynu w tkankach miękkich, spowolnionemu metabolizmowi i niskiej transpiracji.

Sukulenty dzielą się na trzy grupy:

Sukulenty korzeniowe (wilczomleczowate, kaktusowate, astrowate)

Sukulenty liściowe (gruboszowate, aloes, agawa)

Sukulenty łodygowe (szczawiki, pelargonie)

Jakie sukulenty wybrać?

Choć sukulenty zawsze należały do popularnych kwiatów, w ostatnich latach stały się prawdziwym przebojem. Spora w tym zasługa pokolenia millenialsów, która ukochało te niewymagające roślinki. Na Instagramie hashtagi takie jak #succulove, czy #succulentlover gromadzą ponad milion postów, zawierających zdjęcia niewielkich roślin, ułożonych w skomplikowane, geometryczne układy. O tym, jakie sukulenty wybrać, decyduje zwykle kształt. Największą popularnością cieszą się też gatunki o niewielkim rozmiarze. Są to więc: aloesy o długich, ostro zakończonych liściach, echinokaktus, przypominający kuleczkę, grubosz drzewiasty, czyli popularne boże drzewko i eszeweria, wyglądająca jak niewielka róża

Jak dbać o sukulenty?

Stanowisko do uprawy sukulentów powinno być słoneczne i ciepłe. Świetnie sprawdzi się więc parapet południowego, czy południowo-wschodniego lub południowo-zachodniego okna. Latem można również wystawić je na balkon czy taras. Choć sukulenty lubią ciepło, zimą warto przenieść je do chłodniejszego pomieszczenia (5-15 stopni Celsjusza), co pozwoli roślinom na niezbędny odpoczynek i regenerację. Latem sukulenty podlewamy 1-2 razy w tygodniu, zimą zaś raz w miesiącu. Podczas ciepłych miesięcy sukulenty można również nawozić.

Jak przesadzać sukulenty?

Sukulenty nie wymagają częstego przesadzania. Robimy to raz na 2-3 lata, albo wtedy, gdy rośliny przestają mieścić się w doniczkach. Sukulenty należy przesadzać do sypkiego podłoża, zawierającego piasek, żwir i keramzyt. Nowe doniczki powinny być ok. 3-4 centymetry większe od starych pojemników. Należy również pamiętać, by na ich dnie znajdowały się otwory, umożliwiające odpływ wody - to bardzo ważne, ponieważ nadmiar wilgoci może doprowadzić do gnicia korzeni. W przypadku sukulentów dobrze powinny sprawdzić się doniczki terakotowe, odznaczające się niezłą przepuszczalnością pary wodnej i powietrza.

Przesadzanie sukulentów krok po kroku:

Wyciągnij ostrożnie roślinę z ziemi

Oczyść z ziemi bryłę korzeniową i pozostaw ją na kilka dni w ciepłym i suchym miejscu

Wypełnij nową doniczkę podłożem do 1/3 wysokości

Umieść roślinę w doniczce

Uzupełnij podłoże, przysypując korzenie. Ziemię dociśnij palcami

Po kilku dniach podlej roślinę niewielką ilością wody



Zdjęcie Sukulenty przesadzamy raz na kilka lat / 123RF/PICSEL

Jak rozmnażać sukulenty?

Sukulenty można rozmnażać przez sadzonki liściowe, pędy boczne, albo wysiewając je z nasion.

Najprostszym sposobem na rozmnażanie sukulentów są sadzonki, które pzygotować można z liści lub ich fragmentów oraz z końców pędów. Liść lub fragment rośliny wystarczy umieścić w glebie, a już po kilku tygodniach szczepka powinna zamienić się w ukorzenioną roślinę. Rośliny potomne można równie uzyskać, poprzez poziome ułożenie na podłożu liści sukulentów.

Choroby sukulentów

Najpopularniejsze choroby sukulentów to te, powodowane przez grzyby i pasożyty. Do rozwoju chorób grzybowych dochodzi, zwykle wtedy, gdy sukulenty przebywają w zbyt wilgotnym środowisku. Do najpopularniejszych grzybowych chorób, które dotykają sukulenty należą: sucha zgnilizna, zgnilizna korzeni, szara pleśń i zgnilizna łodyg. Leczenie zgnilizny rozpoczynamy od usunięcia zainfekowanych części rośliny, a następnie osuszenie pozostałych jej części, poprzez całkowite zaprzestanie podlewania. Leczenie sukulentów można wspomóc również specjalnymi preparatami, dostępnymi w sklepach ogrodniczych.

Pasożyty najczęściej atakujące sukulenty to: wełnowce (biało-różowe owady, przypominające stonogi), pędziorki (malutkie, niewidoczne gołym okiem, występujące zwykle w suchym środowisku), mszyce i tarczniki (tworzą na liściach brązowe zgrubienia). Walkę z nimi należy zacząć od starannego oczyszczenia rośliny, poprzez usunięcie owadów i ich larw. Jeśli to nie pomoże warto udać się do sklepu ogrodniczego, po odpowiedni preparat biobójczy.

Jak stworzyć kompozycję z sukulentów?

Dekoracyjne, geometryczne kształty sukulentów sprawiają, że roślinny te chętnie wykorzystuje się do tworzenia dekoracji we wnętrzach. Jedną z najpopularniejszych i najłatwiejszych do wykonania jest las w słoiku, który bez trudu można przygotować w domowych warunkach.

Do jego przygotowani wystarczą: duże, szklane naczynie (może to być kula lub słój o szerokim otworze), białe lub kolorowe kamyki, ziemia do sukulentów i oczywiście sukulenty.

Dno naczynia wypełniamy kamykami, na które sypiemy ok. 5 centymetrów ziemi. Następnie wsadzamy sukulenty, które obsypujemy kamykami. Kompozycję należy ustawić w ciepłym, nasłonecznionym miejscu.