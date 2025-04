Co symbolizują żonkile?

Żonkile stanowią odmianę narcyzów. Owe rośliny wypuszczają na świat piękne, żółte kwiaty, które mogą stać się prawdziwą ozdobą mieszkania, balkonu czy tarasu. Kwitną od marca do kwietnia i charakteryzują się bardzo silnym zapachem - ich aromatu nie można pomylić z niczym innym.

Cebulki żonkilimożna sadzić w ogródku - najczęściej robi się to na przełomie sierpnia i września. Kwiaty doskonale odnajdą się na rabatach czy wzdłuż ścieżek. Rośliny należy sadzić w żyznym i dobrze przepuszczalnym podłożu. Aby stworzyć im jak najlepsze warunki do wzrostu, dobrze jest stosować nawóz do roślin cebulowych. Dzięki niemu rośliny obsypią się kwiatami.

Co symbolizują żonkile? Okazuje się, że rośliny te symbolizują pamięć, wdzięczność i szacunek. Według niektórych uznaje się je za symbol nadziei oraz odrodzenia. Co ciekawe, żonkile stanowią symbol narodowy Walii. Co roku podczas Dnia Świętego Dawida Walijczycy przypinają do swoich ubrań rzeczone kwiaty. Żonkile są także symbolem powstania w warszawskim getcie.

Żonkile w wazonie. Co zrobić, żeby dłużej stały?

Żonkile mogą stać się doskonałą ozdobą w formie kwiatów ciętych. Postawione w salonie wprowadzą do wnętrza komfortową i sielską atmosferę. Jednak co zrobić, żeby żonkile dłużej stały w wazonie? Okazuje się, że istnieje kilka przydatnych trików, dzięki którym da się przedłużyć żywotność owych roślin.

Przede wszystkim, przed włożeniem żonkili do wazonu dobrze jest uciąć ich końcówki. Należy to zrobić za pomocą ostrego noża (nie nożyczek) i najlepiej pod kątem. Wówczas rośliny będą lepiej czerpać wodę. Wazon, do którego wkładamy rzeczone kwiaty, powinien być dość szeroki - żonkile nie mogą być ściśnięte. Wody nie należy nalewać zbyt dużo - wystarczy taka ilość, która zakryje końcówki łodyg.

Pamiętajmy o tym, by nie wkładać żonkili do wazonu razem z innymi kwiatami 123RF/PICSEL

W wodzie, do której wkładamy żonkile, można rozpuścić połowę tabletki aspiryny lub niewielką ilość kwasku cytrynowego. To prawdopodobnie najłatwiejsze sposoby na to, by przedłużyć żywotność owych kwiatów. Pomóc może także dorzucenie do wazonu jednej kostki lodu.

Pamiętajmy o tym, by nie wkładać żonkili do wazonu razem z innymi kwiatami. Warto także wymieniać wodę każdego dnia. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się pięknymi kwiatami znacznie dłużej.

Marta Dąbrowska o tym, jak nauczyć się lubić siebie INTERIA.PL