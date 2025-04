Co przyniesie piątek, 18 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 6 Kielichów

W życiu osobistym przyda się teraz wsparcie. Poproś o radę, zapytaj, czy ktoś może Ci asystować. Odnów kontakt ze starym znajomym, dowiedz się, co u niego. Słowa, które popłyną jak wezbrana rzeka, mogą stać się dla Ciebie ogromną inspiracją. Czerp z mądrości przodków. W finansach możesz odkryć radości prowadzenia rodzinnego biznesu, współpracy z dziećmi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś wykonuje ostrzegawcze gesty, ale nie jest aż taki groźny. Podejdź do tej osoby z szacunkiem i nie naciskaj w drażliwych sprawach, a wszystko powinno być w porządku. Druga Strona może szybko zapalić się do pewnej idei, ale ten zapał równie szybko by opadł. W finansach możesz dostać propozycję udziału w szlachetnej akcji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć teraz wszystko, co planujesz, ale uważaj, by Cię to nie przytłoczyło. Sukces nie może okazać się większy niż Ty. Nie wpadaj w pułapkę stawania się niewolnikiem własnego wizerunku. Podziw rodziny i znajomych nie jest wart zakłamywania rzeczywistości. W finansach wygrana jest w zasięgu ręki pomimo licznych trudności.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych postaw na niezależność. Gdy nie masz wobec nikogo zobowiązań, to i nie musisz się przed nim z niczego tłumaczyć. Pozwól otoczeniu myśleć o Tobie, co tylko zechce. Zawsze znajdzie się osoba skromna i szczera, która nie da sobie nakłaść do głowy uprzedzeń. Na niej się skup. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od władczej kobiety.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych coś długo skrywanego może wyjść na powierzchnię. Może usłyszysz zadziwiającą nowinę, a może o czymś sobie przypomnisz lub uświadomisz bardzo ważną rzecz. Nawet jeśli ta wiedza nie zbudzi Twojego entuzjazmu, na dłuższą metę okaże się pomocna. W finansach musisz brać pod uwagę nie tylko fakty, ale ogólną atmosferę i czyjeś uprzedzenia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym możesz pociągnąć za sobą tłumy, ale akceptacja będzie warunkowa. Im więcej ludzi, tym gorsze rozeznanie, kto jest po Twojej stronie. Pamiętaj, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Ci, co sami nie podjęli ważnego wysiłku, mogą nie wybaczyć najdrobniejszego błędu. W finansach otoczenie podejdzie sceptycznie do Twoich planów. Lepiej niech będą dobre.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym widać obfitość, spełnienie marzeń, wielkie szczęście, którym aż chce się dzielić. Kto ma dużo, otrzyma jeszcze więcej. Grunt, to umieć cieszyć się codziennością, a każdy moment będzie skarbem. Ludzi przyciągają osoby znające własną wartość, a także doceniające piękno chwili. W finansach możesz otrzymać cenny prezent, wywalczyć dobrą pozycję.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 9 Denarów.

W relacjach prywatnych ktoś trzyma Cię na dystans, ale mur między Wami nie jest niebotyczny. Właściwie to bardziej niski, ozdobny parkan niż ściana z twardych cegieł. Możesz podejść z uśmiechem, zapytać o zdrowie i powiedzieć miły komplement. Tamta osoba się ceni, a może docenić i Ciebie. W finansach możesz zarobić na handlu luksusowymi przedmiotami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który chowa się za swoim bogactwem. Nie poświęca on wiele czasu na spotkania, stroni od czułości. Próbuje wynagrodzić do prezentami oraz zabezpieczeniem potrzeb materialnych. Sypanie groszem nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. W finansach nie ma co liczyć, że pieniądz załatwi wszystko.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 9 Mieczy

Unikaj za wszelką cenę ludzi, którzy każą Ci stale mieć się na baczności, przy których musisz wciągać brzuch i chodzić na palcach. Nie myl poczucia zagrożenia z ekscytacją. Na dłuższą metę to wykańczające uczucie, które odbiera siły do pracy, kontaktów z bliskimi i cieszenia się życiem. W finansach uciekaj z miejsca, w którym ciągle zarządza się przez kryzys.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 3 Mieczy

Kompleksy, żal, poczucie odrzucenia - te trzy miecze przygważdżają Cię do niegościnnego miejsca, nie pozwalają ruszyć ku zieleńszym pagórkom. Nie wstaniesz, dopóki nie zrozumiesz, że to wyłącznie Ty zwracasz tę śmiercionośną broń przeciw swojemu sercu. Nieprzyjaciel już dawno odszedł. Nie tkwij, gdzie Cię porzucono. W finansach może dojść do przykrej rozmowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych czas zasiąść do wspólnego stołu, podzielić między siebie razowy chleb, a do garnka miodu włożyć małą łyżeczkę dziegciu. Nic nie jest doskonałe, ale przecież łatwo ignorujemy rzeczy, które przychodzą zbyt łatwo i nie generują żadnego wysiłku. Doceń dobre chęci i nagródź ciężką pracę. W finansach czas zebrać plony, rozdzielić wpływy.

