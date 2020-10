Buty są jednym z ważniejszych elementów stylizacji wpływającym na sposób postrzegania całości outfitu. Okazuje się, że przy pomocy odpowiedniego obuwia jesteśmy w stanie wymodelować swoją sylwetkę.

Zdjęcie / materiały promocyjne

Jak dobrać odpowiednie buty do swojej sylwetki?

Wiele pań zastanawia się nad tym, jak dobrać buty do sylwetki i co zrobić, aby optycznie wyszczuplić lub wydłużyć swoje nogi. Okazuje się, że właśnie przy pomocy odpowiedniego obuwia jesteśmy w stanie wymodelować swoją figurę. Każda kobieta przed zakupem nowych butów powinna zastanowić się nad cechami charakterystycznymi swojej sylwetki, a więc grubością łydek, kostek i ud, a także długością nóg. Buty powinny uwypuklać zalety sylwetki, a tuszować jej wszelkie mankamenty. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, dotyczący tego, w jaki sposób wybrać odpowiednie buty do swojej sylwetki.

Buty do masywnych łydek lub pulchniejszych ud

Kobiety posiadające masywne łydki, powinny wybierać buty na wysokim obcasie. Warto jednak zaznaczyć, że nie należy decydować się na szpilki, które znacznie lepiej prezentują się u kobiet posiadających smuklejsze łydki. Zbyt masywne obcasy także mogą się nie sprawdzić, dlatego dobrze zdecydować się na obuwie na słupku lub na eleganckie czółenka. Optyczne wydłużenie nóg zapewniają także buty, które mają wycięcie z przodu na palce. U kobiet posiadających masywniejsze łydki i uda niezbyt dobrze prezentują się sandały z paskami. W okresie zimowym najlepiej zdecydować się na kozaki z wysoką cholewką. Dobrym pomysłem jest także wybieranie obuwia z pionowymi paskami, na przykład w formie przeszyć, które optycznie wydłużają nogi. Świetnym rozwiązaniem jest zakup muszkieterek, czyli kozaków sięgających za kolano.

Buty dla kobiet o grubszych kostkach

Dobrym pomysłem jest zakup sandałów z rzemykami lub paskami, albo rzymianek. Takie obuwie świetnie sprawdzi się w lecie. Warto także wybrać botki z wyższą cholewką, które są wygodne i świetnie się prezentują.

Zdjęcie / materiały promocyjne

Buty dla pań o bardzo szczupłych nogach

Panie o bardzo szczupłych nogach mogą dobrać dla siebie praktycznie każdy rodzaj obuwia, jednak w przypadku, w którym nogi są ewidentnie chude i bardzo długie nie należy się decydować na szpilki, tylko na baletki lub botki. Kobiety o szczupłych nogach mogą wybrać również muszkieterki, czyli buty sięgające za kolano. Tego typu obuwie świetnie prezentuje się w zestawieniu z krótką spódnicą oraz wygodnym sweterkiem.

Najlepsze buty dla pań o krótkich nogach

Krótkie nogi są problemem wielu niższych kobiet, a najlepszym wyborem w tym wypadku, jest zakup butów na obcasie. Można zdecydować się na przykład na czółenka na słupku, botki na koturnie lub kozaki na platformie. Obcas nie powinien być zbyt wysoki, aby kobieta mogła czuć się w nich swobodniej. Warto pamiętać o tym, że botki to obuwie, które skraca nogi, jeśli jest na płaskim obcasie lub cholewka sięga ponad kostkę. Właśnie dlatego takiego fasonu należy unikać. ­­

Buty dla pań o długich nogach

Długie nogi są zdecydowanym kobiecym atutem. Niektóre panie mogą mieć jednak problem z dobraniem odpowiednich szpilek. Warto zdecydować się na obuwie na obcasie kilkucentymetrowym, a nie kilkunastocentymetrowym, ponieważ ten drugi typ może sprawić, że sylwetka stanie się przesadnie wydłużona. Należy unikać także obuwia o zbyt bogatych zdobieniach.

Gdzie kupić buty odpowiednie do swojej figury?

Decydując się na zakup butów odpowiednich do swojej figury, warto sprawdzić ofertę sklepów internetowch i stacjonarnych. Dobrym rozwiązaniem jest zakup obuwia w sprawdzonej sieci obuwniczej, jaką jest polska marka CCC. Firma ta lansuje najnowsze trendy, ale też posiada w swojej ofercie klasyczne modele obuwia, które pięknie się prezentują. Warto zmierzyć obuwie przed zakupem, aby sprawdzić, czy jest odpowiednio dopasowane do sylwetki. ­