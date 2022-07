Nauka geografii to nie tylko znajomość mapy. Dzięki wiedzy zdobytej dzięki tej dziedzinie nauki poznajemy zwyczaje panujące w danych krajach, nabywamy umiejętność odnajdywania się w terenie, swobodniej czujemy się również podczas podróży. Jednak znajomość mapy, choć może nie jest kluczowa w życiu codziennym, przydaje się w różnych sytuacjach.

Jak dobrze znasz mapę Europy?

Zdjęcie Rozpoznasz kraje po konturach? / 123RF/PICSEL

Nikt w dorosłym życiu nie zada ci pytania, czy dobrze pamiętasz materiał opanowany na lekcjach geografii w szkole. Jeśli jednak chcesz przekonać się, ile pamiętasz, rozwiąż quiz ze znajomości mapy Europy. Uwaga: nie należy on do najprostszych, zmierzysz się bowiem z dziesięcioma konturami krajów. Jeśli jednak odgadniesz większość, zyskasz prawdziwy powód do dumy.

