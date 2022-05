Czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć młodszym, niż faktycznie jesteś? Bardzo możliwe, że twój charakter wcale nie jest typowy dla generacji, w której się urodziłeś. Ktoś kiedyś nazwał cię "boomerem"? Odpowiedz na pytania w psychoteście i dowiedz się, które pokolenie jest ci najbliższe.

Boomer, Millenials, Zoomer - różnice. Którym z nich jesteś?

Czym charakteryzują się pokolenia? Definicje

Baby Boomer - w skrócie "boomer". Baby boomers to pokolenie, które ma obecnie od 58-76 lat. Charakteryzuje ich pewność siebie, cenią relację, dążą do osiągnięcia celów. Boomerzy są zaradni, umieją sobie poradzić nawet podczas dużych przeciwności losu. Nie boją się pracy, są w niej zdyscyplinowani i odporni psychicznie. Ważna jest dla nich rodzina i przyjaciele, nie mają problemów z poznawaniem nowych osób i nawiązywaniem znajomości.

Relacje w życiu prywatnym i pracy są trwałe, nie lubią zmian - cenią rutynę i tradycję. Często wierzą w miłość do grobowej deski - nawet, jeżeli relacja ich nie satysfakcjonuje, trudno im z niej zrezygnować. Ważna jest dla nich opinia innych. Zwracają dużą uwagę na to, co myślą o nich postronne osoby, oraz podporządkowują się do stworzonych przez nich samych standardów społecznych. Wolą przemilczeć niezadowolenie, niż szczerze wygłosić swoją opinię.

Pokolenie X - osoby pochodzące z pokolenia X mają obecnie około 40-57 lat. Są bardziej otwarci na zmiany i liberalni, niż ich rodzice tzw. boomersi. "Iksy" w Polsce urodziły się w czasach komunizmu. Są niezwykle lojalne wobec pracodawcy, cenią stabilizację i dobrą pensję. Mogą również patrzeć na ludzi przez pryzmat wykonywanego przez nich zawodu oraz zarobków. Chcą żyć na dobrym poziomie, dlatego często dużo pracują, pnąc się po szczeblach kariery.

Nie boją się ciężkiej pracy. Lubią robić zakupy, cenią wolny rynek i z niego korzystają. Czas wolny to dla nich wynagrodzenie za działania, jakie wykonują. W relacjach ufają bardziej przyjaciołom, niż drugiej połówce. Wielu z nich przechodzi, bądź przechodziło kryzys wieku średniego. Cenią tradycję, jednak zauważają liberalną wizję świata. Często pracują w korporacjach, bądź mają własne biznesy. Pokutuje w nich wierzenie, że na wszystko trzeba sobie zapracować.

Pokolenie Y - tzw. "millenialsi". Millenialsi mają obecnie od 26-39 lat. Są tolerancyjni, ciekawi świata i odważni. Praca zawodowa musi dawać im przede wszystkim satysfakcję, a nie tylko pieniądze. Często ją zmieniają. Wolą Netflixa od telewizji, Internet służy im do pracy, rozrywki i śledzenia wiadomości ze świata. Praca jest dla nich dodatkiem do czasu wolnego, a nie na odwrót. Przez "boomerów" i "iksy" mogą być uważani za leniwych pracowników, jednak nie jest to prawdą - potrzebują innego od wcześniejszych generacji stylu pracy - bo lubią zmiany i nowości, a monotonia to ich najgorszy wróg.

Nie dążą do celu po trupach, ale nie są tak odporni psychicznie jak ich rodzice. W relacjach stawiają siebie ponad oczekiwania innych, zdarza im się często zmieniać partnerów. Nie wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia. Bywają niecierpliwi, uczą się odpowiedzialności za swoje czyny. Nie chcą się ograniczać. Czasami boją się przywiązania. Wielu z nich ma problemy natury psychologicznej, dopiero uczą się z nimi radzić, przełamując się do terapii i innych form wsparcia. Zwracają dużą uwagę na swoją dietę i wybory zakupowe. Zamiast dóbr materialnych wolą doświadczenia, dlatego często dużo podróżują.

Zdjęcie Telefon w ręce to charakterystyczny atrybut pokolenia Z - ale nie tylko tej generacji! / 123RF/PICSEL

Pokolenie Z - najmłodsze pokolenie. "Zetki" dopiero wkraczają w dorosłość. Mają obecnie od 10-25 lat. Nie pamiętają czasów sprzed ery Internetu - urodzili się w momencie, kiedy wszyscy już "byli online". Charakteryzuje ich bardzo duży indywidualizm. Niektórzy mogą ich uważać za egoistów, jednak wynika to z realistycznego spojrzenia na świat, które jest nacechowany mocno pesymistycznie. Nie są w stanie skupić się na jednym zadaniu. Zmiany towarzyszą im ciągle - tak się uczą i poznają świat.

Nie są odporni na stres. W przeciwieństwie do "millenialsów" i "iksów", nie potrzebują stanowiska, żeby poczuć się wartościowymi, czy żeby się rozwijać - wręcz odwrotnie - wolą spokojne życie, bez "wyścigu szczórów". Realizują się poza pracą. Najbardziej ze wszystkich pokoleń dbają o swoje dobre samopoczucie, jednocześnie najczęściej zmieniając pracę. Chcą pracować zdalnie, wolą mniej płatną, ale ciekawszą pracę. Ich wybory życiowe są bardzo mocno związane z ich przekonaniami i wierzeniami.

Dążą do życia w zgodzie ze sobą. Nie wyobrażają sobie życia offline - nie dlatego, że są tak mocno od niego uzależnieni, ale dlatego, że go nie znają i nie umieliby w nim funkcjonować. Z tego powodu nostalgicznie myślą o czasach bez internetu, często chcąc do nich wrócić. Są zdecydowanie bardziej świadomi zagrożeń płynących ze "świata online", niż "millenialsi". Są jeszcze bardziej narażeni na chroby psychiczne niż "millenialsi" - szczególnie te związane ze zdolnościami poznawczymi i zaburzeniami lękowymi - jednak są o wiele bardziej świadomi i otwarci na ich leczenie. W relacjach potrzebują głębszych więzi, jednak trudno im zacząć i utrzymać relację. Oryginalność jest dla nich bardzo ważna.

***

