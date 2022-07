Dla katolików oczywistym jest, iż w pewnym momencie Mszy św. należy przyklęknąć. Dzieje się tak między innymi podczas konsekracji lub tuż przed komunią. Zazwyczaj sprawę tę ułatwiają dzwonki, których dźwięk daje znak, że czas uklęknąć.

Sprawa wydaje się jednak nieco trudniejsza, kiedy chcemy oddać uwielbienie tuż po wejściu do kościoła. Robimy to źle?

Zobacz również: Natuzza Evolo miała słyszeć Jezusa i Maryję. Co przekazali mistyczce?

Reklama

Jak poprawnie przyklękać?

Postawa klęcząca wyraża nasze uwielbienie oraz podziw. W trakcie Mszy św. przyklękamy kilkukrotnie. W przestrzeni liturgicznej wyróżnić możemy jednak dwa rodzaje klękania. Na dwa kolana klękamy podczas konsekracji oraz po śpiewie "Baranku Boży", kiedy kapłan podnosi hostię.

Wchodząc do kościoła niejednokrotnie mijamy jednak tabernakulum. Wtedy również powinniśmy wykonać krótki ukłon. Jak się jednak okazuje, sposobów na jego wykonanie jest tyle, ile ludzi przychodzących do kościoła. Tymczasem tylko jeden z nich jest poprawny.

Zobacz również: To imię wywołało kontrowersje. Ksiądz „był zniesmaczony”

Jak przyklękać w kościele? Oto poprawny sposób

Z pomocą nadchodzi znany na TikToku "Ksiądz z osiedla". Duchowny w krótkim nagraniu przedstawił rodzaje przyklęknięć, jakimi posługują się wierni przychodząc do kościoła. W humorystycznym video widzimy aż cztery sposoby - "z telemarkiem", "szybko, żeby nie zasłonić", "siema Boże" oraz "ten właściwy".

TikTok

Kapłani niejednokrotnie podkreślają, iż gest oznaczający uniżenie się przed Bogiem jest nim tylko wtedy, kiedy wykonany jest poprawnie. Czasami przypomina bowiem raczej dygnięcie lub inny, bliżej nieokreślony ruch, który nie można otwarcie nazwać klęknięciem.

Co kryje się więc za "właściwym" sposobem? To dokładne przyklęknięcie na jedno kolano. Warto pamiętać również o złożeniu dłoni. To właśnie ten rodzaj "Ksiądz z osiedla" określa poprawnym.

Kim jest „ksiądz z osiedla”?

Popularny na Tik Toku "ksiądz z osiedla" to ks. Rafał Główczyński, należący do zgromadzenia księży Salwatorianów. Jak wyjaśnia na swoim profilu w serwisie patronite.pl, opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej oraz uczy religii w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu.

W swoich popularnych filmikach odpowiada na pytania młodzieży, dotyczące nauki kościoła, podejmuje (często kontrowersyjne) tematy, nurtujące wiernych, a także opisuje zwykłą, osiedlową codzienność. Odnosi się również do bieżących wydarzeń, tak jak np. w filmiku "Odpowiedź księdza", będącym reakcją na film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego".

Kanał "Ksiądz z osiedla" na Tik Toku obserwują 62 tysiące osób.

Zobacz również: Najbardziej surowy zakon na świecie. Tylko garstka jest w stanie żyć w ten sposób!