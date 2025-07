Dietetyk dr Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi swój autorski kanał, wskazuje, że bardzo istotną kwestią ws. pojawiania się obrzęków stóp i kostek, jest to, co ląduje na naszym talerzu. Brak istotnych składników odżywczych może znacząco przyczyniać się do powstawania problemu spuchniętych nóg, zwłaszcza latem.

Brak potasu i magnezu to większe ryzyko spuchniętych stóp i kostek

Dietetyk wyjaśnia, że brak odpowiedniej podaży potasu może sprzyjać zaburzeniom gospodarki wodno-elektrolitowej w organizmie. "Potas jest kluczowym elementem działania tzw. pompy sodowo-potasowej, która reguluje transport jonów sodu i potasu przez błony komórkowe. Kiedy brakuje potasu, pompa działa mniej efektywnie, co prowadzi do nagromadzenia się sodu w przestrzeni międzykomórkowej" - tłumaczy dr Kulczyński.

Jak taki proces może wpływać na powstawanie obrzęków stóp? Otóż nadmiar sodu przyciąga wodę i powoduje jej zatrzymywanie w tkankach. To z kolei sprzyja pojawianiu się obrzęków, zwłaszcza w miejscach takich jak stopy i kostki - wyjaśnia ekspert.

Latem, gdy pocimy się intensywniej, pozbywamy się z organizmu potasu, dlatego w szczególności o tej porze roku powinniśmy zadbać o spożywanie produktów bogatych w ten pierwiastek. Dobrym źródłem potasu są m.in. banany, awokado, pomidory, fasolka szparagowa, brokuły, dynia, buraki, fasola biała, suszone morele i śliwki, migdały, nasiona chia, orzechy włoskie, pistacje oraz kakao.

Oprócz wspominanego potasu, chcąc zapobiegać powstawaniu obrzęków na stopach i kostkach, należy spożywać produkty bogate w magnez. Niewystarczający poziom tego pierwiastka w organizmie również powoduje dolegliwości związane z opuchniętymi kończynami dolnymi.

"W warunkach niedoboru magnezu może dojść do zwężenia drobnych naczyń, co utrudnia odpływ płynów z tkanek i sprzyja właśnie obrzękom" - mówi Bartek Kulczyński. Co zatem zrobić, by dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość magnezu? Warto do swojego menu dołączyć takie produkty jak kakao, gorzka czekolada, pestki dyni, migdały, nasiona słonecznika, orzechy włoskie i laskowe, kasza jęczmienna i gryczana niepalona, ryż brązowy, chleb żytni na zakwasie, fasola biała.

Problem opuchniętych stóp może pojawiać się szczególnie latem 123RF/PICSEL

Zadbaj o poziom witaminy B1

Co jeszcze jest bardzo istotne przy przeciwdziałaniu powstawania obrzęków na stopach? Dr Kulczyński wskazuje na witaminę B1, której niedostateczny poziom w organizmie prowadzi do nagromadzenia się płynu w tkankach miękkich ciała.

"W tym przypadku są to przede wszystkim kończyny dolne, czyli stopy, kostki i łydki. Dodam, że obrzęki te najczęściej występują symetrycznie, czyli np. na obu kostkach jednocześnie" - twierdzi dietetyk.

Źródłem witaminy B1 są: mięso drobiowe i wieprzowe, ryby, pełnoziarniste produkty zbożowe, otręby, kiełki pszenicy, fasola biała.

Zbyt małe nawodnienie to większe ryzyko obrzęków

Choć wspomnieliśmy, że obrzęki na stopach powstają głównie w wyniku zatrzymania wody w tkankach, to jednak niewystarczające nawodnienie organizmu również odpowiada za tę dolegliwość.

Jak wyjaśnia ekspert - gdy organizm jest odwodniony, uruchamia się mechanizm oszczędzania wody, przez co uwalniają się hormony odpowiadające za zatrzymanie wody i sodu. Wówczas wzrasta ciśnienie w tkankach, co powoduje przesączanie się wody z naczyń krwionośnych do tkanek. Konsekwencją takiego procesu są obrzęki stóp i kostek.

