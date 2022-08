Upał nie może wpływać na nasze życie seksualne. Zamiast rezygnować z miłosnych igraszek, lepiej wykorzystać kilka sprawdzonych sposobów na to, aby ochłodzić ciało i przygotować sypialnię tak, by stanowiła dla nas miejsce, do którego chcemy uciec. Dlaczego nie warto rezygnować z seksu w czasie upałów? Przy odpowiedzi na to pytanie, eksperci podkreślają znaczący wpływ słońca, który pomaga zwiększyć produkcję witaminy D oraz testosteronu u mężczyzn, czyli może prowadzić do lepszych orgazmów.

Seks w upale. Pomocne wilgotne prześcieradło w sypialni

Zdjęcie Dobry seks i dobry sen często idą ze sobą w parze / 123RF/PICSEL

Jak uprawiać seks podczas upałów, gdy na samą myśl o tym, że będziemy spoceni i zdyszani już podczas gry wstępnej, robi nam się słabo? Terapeutka Marisa Peer podkreśla, że seks ma być takim "gorącym i parnym romansem". Jednak, gdy nasz organizm nie radzi sobie z upałami, musimy mu pomoc. Doradziła, aby zastosować kilka sprawdzonych metod.

Przede wszystkim musimy ochłodzić naszą sypialnię. Według ekspertki najlepiej przez cały dzień mieć zasłonięte okna, co pozwoli zapobiec przedostawaniu się ciepła. Podkreśliła przy tym, że: "kiedy nadejdzie czas, aby iść spać, powinieneś odkryć, że twoja sypialnia jest fajnym i przyjaznym sanktuarium".

Marisa doradziła także, aby zwilżyć swoje prześcieradło zimną wodą. Nie tylko dla podkręcenia emeocji, ale także obniżenia emperatury całego pokoju. Ekspertka zauważyła także, że można umieścić takie wilgotne prześcieradło między wentylatorem a łóżkiem, to powinno ochłodzić powietrze.

Miłosne igraszki a upał. Wykorzystaj kostki lodu

Co jeszcze zrobić, aby seks w upał nie był męczarnią, a przyjemnością? Według terapeutki warto włączyć podczas gry wstępnej zimne gadżety. Sprawdzą się tutaj kostki lodu, którymi można masować ciało albo napełniona zimną wodą butelka z rozpylaczem. Przyda się szczególnie podczas tych najgorętszych chwil.

Masaż kostkami lodu

Jak się kochać w czasie upałów. Tej pozycji lepiej unikać

Jeśli nie mamy możliwości schłodzenia naszej sypialni, można wybrać uprawianie seksu pod zimnym prysznicem. Ekspertka wypowiedziała się także na temat pozycji seksualnych. Przyznała, że jedną z tych, które powinniśmy unikać w czasie upału, jest pozycja misjonarska.

