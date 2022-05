Spis treści: 01 Masaż twarzy kostkami lodu: Na co pomaga?

02 Jak zrobić masaż twarzy kostkami lodu? O tym pamiętaj!

03 Masaż twarzy kostkami lodu: efekty i opinie

04 Czy lód pomaga na zmarszczki?

05 Masaż twarzy kostkami lodu: Przeciwskazania

06 Jak przygotować kostki lodu do twarzy?

07 Przepisy na kostki dla skóry normalnej, suchej i tłustej. Co dodać do lodu?

Masaż twarzy kostkami lodu: Na co pomaga?

​Makijaż dla pań 60 plus Zimno od wieków znane jest ze zbawiennego wpływu nie tylko na zdrowie, ale także na urodę. Masaże lodem stosowała np. najbardziej znana XVIII - wieczna polska piękność, arystokratka i skandalistka, księżna Aleksandra Zajączkowa. W jej biografiach przeczytać możemy, że „w wieku 90 lat wyglądała na nie więcej niż 50. Otaczały ją zawsze tłumy wielbicieli, z których wielu mogło być jej wnukami". Ówcześni medycy wiedzieli, że ujemne temperatury stymulują krążenie krwi w skórze, odżywiają i dotleniają ją, poprawiając jędrność. Opóźniają także procesy starzenia się komórek.

Nie dziwi więc fakt, że współcześnie masaże twarzy kostkami lodu zyskują coraz większą popularność, a kobiety chętnie decydują się na ten prosty i tani zabieg, który można wykonać samodzielnie w domu.

Masaż twarzy kostkami lodu ma mnóstwo zalet. Zimno zwęża naczynia skóry i wywołuje reakcję przekrwienia, która jest bardzo korzystna dla skóry - odżywia ją i dotlenia. Wzmacnia także kondycję immunologiczną skóry, poprawia jej koloryt, zmniejsza opuchliznę i znacznie opóźnia proces starzenia.

Masaż kostkami lodu:



przyspiesza także metabolizm skóry

pobudza krążenie krwi oraz limfy

zmniejsza obrzęki i krwiaki

kuracja zimnem może także zapobiegać pękaniu delikatnych naczyń krwionośnych

Jak zrobić masaż twarzy kostkami lodu? O tym pamiętaj!

Zdjęcie Temperatura kostek lodu, które chcemy wykorzystać do masażu, nie może być zbyt niska / 123RF/PICSEL

Zimny masaż można wykonywać samodzielnie w domu, wykorzystując do niego gotowe masażery lub po prostu kostki lodu. Decydując się na tę drugą opcję, musimy pamiętać, że masaż nie może być nieprzyjemny, a temperatura kostek lodu zbyt niska - dobrym sposobem jest zawinięcie kostek w chusteczkę lub gazę.

Skórę twarzy masujemy zawsze od wewnątrz do zewnątrz oraz w górę - to kluczowe, by zabieg przyniósł dobry efekt! Dzięki temu poprawiamy przepływ krwi i limfy, działamy liftingująco i pozbywamy się opuchlizny. Kolejność masażu powinna wyglądać następująco:



szyja - masujemy od podbródka w kierunku obojczyka

podbródek - masujemy od środka w kierunku ucha

broda - masujemy od środka w kierunku ucha

nad ustami - masujemy od środka w kierunku ucha

policzki - masujemy od nosa w kierunku ucha

środek czoła - masujemy od lwiej zmarszczki ku górze

czoło - masujemy od środka ku skroniom

wokół oczu - od wewnętrznego kącika na zewnątrz

W Hollywood znany jest także trik z kostkami lodu, który zarysowuje kości policzkowe. Kostki należy przesuwać od żuchwy przez środek policzka aż do skroni. Zimno obkurcza tkanki, cera staje się bardziej napięta, a twarz zaczyna wyglądać szczuplej.



Masaż twarzy kostkami lodu: efekty i opinie

Masaż kostkami lodu przynosi świetne i szybkie efekty - widocznie ujędrnia, działa na worki pod oczami, odmładza skórę i poprawia jej ukrwienie. Lodowe masaże zmniejszają także pory oraz stany zapalne skóry - miejscowe przykładanie lodu w miejsca wyprysków pomaga zmniejszyć ich bolesność i zaczerwienienie. W sieci znaleźć można mnóstwo opinii kobiet, które spróbowały tego prostego zabiegu i są przekonane o jego skuteczności:

Mam suchą i wrażliwą skórę, dlatego w moim przypadku masowanie jej samym lodem zupełnie odpada, ale kostka zawinięta w chusteczkę sprawdza się świetnie. Często budzę się rano z opuchlizną wokół oczu i właśnie pod tym względem widzę najlepsze efekty. Obrzęk ten znika o wiele szybciej, a skóra jest napięta, podobnie zresztą jak na całej twarzy. Cera zaraz po masażu nabiera pięknego kolorytu

Fantastycznie poprawia jakość skóry

Robię to codziennie rano np. kostka wody z cytryną

Uwielbiam! Na poranne zastoje limfatyczne pod oczami robi robotę

Często rano masuję kostką lodu okolice oczu, żeby pozbyć się opuchlizny. No i siłą rzeczy musnę też całą twarz, nie lubię tego bardzo, ale lubię efekt i uczucie rozbudzenia po

Czy lód pomaga na zmarszczki?

Masaż kostkami lodu skutecznie odmładza, poprawia ukrwienie skóry i ujędrnia, ale czy faktycznie zmniejsza zmarszczki? W sieci znaleźć można opinie, że lód przykładany bezpośrednio w miejscu zmarszczek działa podobnie jak profesjonalny zabieg zamrażania zmarszczek. Nie do końca tak jest, bo podczas zabiegu zamrażania zmarszczek lekarz działa bezpośrednio na nerw, przerywa połączenie nerwowe, rozluźnia mięsień, a zmarszczka wygładza się. Jest to więc zupełnie inny zabieg i nie ma on nic wspólnego z masażem kostkami lodu. Jedno jest jednak pewne - zimno pozytywnie wpływa na skórę i opóźnia proces starzenia.

Masaż twarzy kostkami lodu: Przeciwskazania

Masaż twarzy kostkami lodu ma mnóstwo zalet i przynosi świetne efekty, ale warto pamiętać, że nie każdy powinien i może korzystać z tej kuracji. Do najważniejszych przeciwwskazań należą:

przeziębienie, choroba i ostre stany zapalne

otwarte rany, owrzodzenia, uszkodzenia i choroby skóry, odmrożenia

schorzenia układu krążenia, choroby serca, zaburzenie ukrwienia, zakrzepy i zatory, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca

zapalenie pęcherza moczowego oraz nerek

choroby nowotworowe

nadmierna wrażliwość na zimno nadczynność tarczycy, choroby hormonalne

Jak przygotować kostki lodu do twarzy?

Przygotowanie kostek lodu do masażu jest bardzo proste - kilka kostek lodu należy przykryć gazą lub ściereczką, a jeśli woda szybko się topi można wcześniej włożyć je jeszcze do woreczka foliowego. Na początku zimny okład przykładamy do skóry na kilkanaście sekund, a gdy skóra się przyzwyczai, zaczynamy wykonywać okrężne ruchy, zawsze od wewnątrz do zewnątrz i od dołu do góry.

Masaż powinien trwać kilka minut, najlepiej wykonywać go z rana.

Przepisy na kostki dla skóry normalnej, suchej i tłustej. Co dodać do lodu?

Zdjęcie Zioła wystarczy drobno posiekać, przełożyć do lodowych foremek, zalać wodą / 123RF/PICSEL

Masaże kostkami lodu będą jeszcze skuteczniejsze, gdy do kostek dodamy składniki o działaniu regenerującym, łagodzącym czy odkażającym.

Właścicielki wrażliwych cer mogą zdecydować się na dodanie do kostek takich ziół jak lawenda, rozmaryn, aloes czy rumianek. Zioła wystarczy drobno posiekać, przełożyć do lodowych foremek, zalać wodą i wstawić do zamrażarki.

Właścicielki cer trądzikowych i tłustych powinny dodać do kostek aloes lub sok z ogórka i cytryny.

W pielęgnacji cer dojrzałych i starzejących świetnie sprawdzą się kostki z dodatkiem wody różanej, a z workami i opuchlizną pod oczami najlepiej poradzi sobie lód z dodatkiem zielonej herbaty.

