Jak szybko rosną grzyby po deszczu? Podpowiadamy, kiedy nazbierasz ich najwięcej

Gdzie aktualnie rośnie najwięcej grzybów?

Mimo że oficjalny sezon na grzyby rozpoczyna się we wrześniu, przy sprzyjających warunkach pogodowych można zbierać je już od czerwca. Opady, które obserwujemy w Polsce od kilku dni sprawiają, że do lasów przybywa coraz więcej grzybiarzy wracających do domów z pełnymi koszami leśnych darów. Niektórzy swoimi zbiorami dzielą się w mediach społecznościowych czy tez na forach internetowych, skąd wiemy, że obecnie spotkać można w naszym kraju mnóstwo kurek, koźlarzy, maślaków, podgrzybków. Rozpoczyna się również powoli sezon na najbardziej cenne dla wielu borowiki. Z mapek dostępnych na stronie grzyby.pl wiadomo już, że od początku sierpnia najwięcej jadanych grzybów rośnie w województwach:

Reklama

pomorskim

warmińsko-mazurskim

małopolskim

podkarpackim

lubelskim

lubuskim

Wiadomo, że szansę na obfite zbiory zwiększa deszcz - jak szybko po opadach można spodziewać się ich wysypu? Wyjaśniamy.

Zobacz też: Wysyp kurek w polskich lasach. Grzybiarze wracają do domów z pełnymi koszami

Ile po opadach deszczu wyrastają grzyby?

Na szybkość wzrostu poszczególnych gatunków grzybów mają nie tylko warunki pogodowe, ale również podłoże - najlepiej rosną na miękkiej, pokrytej mchem i ściółką glebie, gdzie panuje ciepło i wilgoć. To jak szybko wyrosną one po deszczu należy również od lokalizacji zarodników.

Przykładowo kurki, które pojawiają się w lasach już w czerwcu, wyrastają intensywnie po częstych opadach. Czasem wystarczą dwie doby po deszczu, by pojawiła się ich cała masa.

Zdaniem ekspertów, przy obecnej pogodzie zaobserwować można najszybszy wzrost maślaków oraz koźlarzy - możemy liczyć na kosze wypełnione nimi po brzegi w zasadzie każdego dnia.

Zdjęcie Przy sprzyjających warunkach pogodowych, w sierpniu nazbierać można całkiem sporo podgrzybków, borowików oraz maślaków / East News

Czytaj także: Jakie grzyby rosną w sierpniu? W lasach już roi się od najsmaczniejszych okazów

Jak szybko po deszczu wyrastają prawdziwki?

Na wysyp prawdziwków i podgrzybków będziemy mogli zapewne liczyć dopiero we wrześniu, jednak jak podają grzybiarze z różnych regionów Polski, aktualnie rośnie ich w lasach całkiem sporo. Na to jak szybko pojawią się po deszczu ma wpływ nie tylko intensywność opadów, ale również temperatura - ich grzybnia rozwija się stosunkowo wolno. Mogą one zacząć pojawiać się nawet do 10 dni po opadach, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wyglądać ich codziennie.

Na jakich stanowiskach szukać najsmaczniejszych grzybów?

Poszczególne gatunki grzybów mimo że mają bardzo podobne wymagania co do rozwoju, wyrastają zazwyczaj w różnych miejscach. Oto informacje, które z pewnością się przydadzą jeśli poszukujesz tych konkretnych.

Borowik szlachetny — rośnie w lasach iglastych, najchętniej pod świerkami i sosnami.

— rośnie w lasach iglastych, najchętniej pod świerkami i sosnami. Podgrzybek brunatny — rośnie w lasach iglastych i liściach, pod świerkami i sosnami, a także pod bukami i dębami.

— rośnie w lasach iglastych i liściach, pod świerkami i sosnami, a także pod bukami i dębami. Kurka (pieprznik jadalny) — najczęściej można je spotkać w pobliżu sosen, świerków, brzóz, buków i dębów.

(pieprznik jadalny) — najczęściej można je spotkać w pobliżu sosen, świerków, brzóz, buków i dębów. Koźlarz babka i koźlarz pomarańczowożółty — rośnie pod brzozami.

— rośnie pod brzozami. Maślak zwyczajny, żółty i sitarz — najczęściej spotykane są w pobliżu sosen.

— najczęściej spotykane są w pobliżu sosen. Mleczaj rydz — wyrasta nieopodal sosen, na stanowiskach miejsca nasłonecznionych i trawiastych.