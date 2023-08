Jakie grzyby rosną w sierpniu? W lasach już roi się od najsmaczniejszych okazów

Oto co musisz zrobić przed zamrożeniem kurek. Inaczej będą gorzkie

Gotujesz w ten sposób makaron? Możesz uszkodzić nerki oraz tarczycę

Do Polski nadciąga "niebieska fala". Sprawdź pogodę nim wyjdziesz z domu

Jak widzą koty? Świat ich oczami wygląda zupełnie inaczej

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, dostatecznej ilości opadów i odpowiedniej temperaturze, latem w polskich lasach można nazbierać mnóstwo jadalnych grzybów. Niektóre gatunki rosną już od lipca, o czym niedawno pisaliśmy.

Czytaj więcej: Jakie grzyby rosną w lipcu? Grzybobranie latem czas zacząć

Jakie grzyby rosną w sierpniu?

W sierpniu grzybów jest jeszcze więcej, więc dla tych, którzy chcą nazbierać pełne kosze i przeznaczyć np. na suszenie czy mrożenie to doskonały moment. Jakie zatem grzyby rosną w sierpniu i gdzie konkretnie ich wypatrywać?

Reklama

Borowiki

Borowiki to dla wielu grzybiarzy najcenniejsze grzyby, w Polsce są najchętniej zbierane. Pierwsze pojawiają się już w lipcu i rosną aż do października. Często wykorzystuje się je w kuchni do przygotowywania wyśmienitych sosów, zup itp. Borowików warto szukać w lasach liściastych, iglastych i mieszanych.

Podgrzybki

Na pojedyncze podgrzybki w lasach można natknąć się już w czerwcu, jednak w sierpniu przy sprzyjającej pogodzie jest ich już całkiem sporo. Wysyp obserwuje się zazwyczaj we wrześniu. Warto wypatrywać ich pod sosnami i świerkami.

Zobacz też: Te gatunki grzybów już rosną w polskich lasach. Podano dokładne lokalizacje

Maślaki

Maślaki również pojawiają się już w czerwcu i rosną do października. Najlepiej szukać ich w trawach i lasach iglastych. Występują co prawda na terenie całej Polski, jednak najczęściej zbiera się je na nizinach. Maślaki są cenione są z uwagi na wyjątkowy, łagodny smak.

Zdjęcie Maślaki to wyjątkowo smaczne grzyby. Najczęściej występują na nizinach / 123RF/PICSEL

Gąski

Gąski to kolejne grzyby, które spotkać można w sierpniu, a rosną aż do listopada. Warto jednak zachować ostrożność podczas ich zbierania - wiele trujących gatunków łudząco je przypomina. Najsmaczniejsze są w postaci marynowanej.

Kurki

Kurki to grzyby kojarzące się z latem. Uwielbiane są za znakomity, lekko pieprzny smak. Można spotkać je w lasach aż do listopada - rosną na borach, niekiedy ukryte są pod mchem czy opadłymi liśćmi.

Koźlarze

Koźlarze, nazywane też kozakami można zbiera od lipca do października, jednak najobficiej rosną w sierpniu. To bardzo popularne i smaczne grzyby, należące do rodziny borowikowatych. Warto szukać ich pod brzozami, topolami i osikami.

Gołąbki jadalne

Sezon na gołąbki jadalne również przypada na sierpień. Rosną pod dębami, bukami, świerkami, sosnami i lipami. Mają łagodny, orzechowy smak i aromat. Można je smażyć, dusić, gotować, kisić i marynować.