Spis treści: 01 Jak wyglądają kurki?

02 Gdzie występują kurki?

03 Z jakim niejadalnym grzybem można pomylić kurkę?

04 Kurki - jakie mają właściwości?

05 Jak przyrządzać kurki?

06 Wysyp kurek w Polsce. Gdzie już można nazbierać pełne kosze?

Kurki - zwane też pieprznikami jadalnymi, zaczynają pojawiać się w polskich lasach już w czerwcu i można zbierać je aż do października. Ich wysyp przy sprzyjających warunkach pogodowych można natomiast zaobserwować w sierpniu oraz we wrześniu. Na forach internetowych już pojawiają się wpisy od internautów, którzy chwalą się obfitymi zbiorami kurek. Zanim jednak wyruszysz na grzybobranie, dowiedz się nieco więcej na temat pieprzników jadalnych - przede wszystkim musisz wiedzieć, jak je rozpoznać i odróżnić od niejadalnych okazów. Oto garść informacji, które pomogą ci nazbierać całą masę kurek i cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy.

Jak wyglądają kurki?

Pieprznik jadalny ma bardzo charakterystyczny wygląd - żółty owocnik, w odcieniu od bladego do rdzawożółtego. Kapelusze młodych kurek są wypukłe, a z wiekiem stają się coraz bardziej wklęsłe. U dojrzałych mają kształt lejkowaty, pofalowany. Zwężający się ku dołowi trzon kurki ma dokładnie taki sam kolor jak kapelusz i blaszki znajdujące się pod spodem. Pieprzniki jadalne mają łagodny, delikatnie pieprzny smak, a także lekko owocowy aromat.

Gdzie występują kurki?

Kurki występują na terenie całej Polski - najczęściej w lasach liściastych oraz iglastych, rosną zazwyczaj w dużych skupiskach, czasami są schowane pod mchem lub stertą opadłych liści. Warto wypatrywać ich pod świerkami, sosnami, bukami, grabami i dębami.

Z jakim niejadalnym grzybem można pomylić kurkę?

Niejadalnym odpowiednikiem kurek jest lisówka pomarańczowa. Grzyb ten nie jest trujący, jednak zjedzony w dużych ilościach może wywołać szereg dolegliwości trawiennych. Oba są do siebie podobne - mają identyczny kolor i blaszki pod spodem kapelusza. Można je odróżnić, uważniej się im przyglądając. Blaszki u lisówki są gęstsze, a nóżka grzyba cieńsza i zwykle odrobinę ciemniejsza.

Instagram Post Rozwiń

Kurki - jakie mają właściwości?

Do zalet kurek poza wyjątkowym, wyrazistym smakiem zalicza się również wiele prozdrowotnych właściwości.

Są doskonałym źródłem beta-karotenu - lepszym niż marchewka czy pomidor

Działają antybakteryjne - przeciwko bakteriom wywołującym zatrucia pokarmowe oraz gronkowca złocistego

Są źródłem witamin - B1, C, PP, E oraz składników odżywczych: cynku, wapnia, jodu, potasu

Zawierają również dobrze przyswajalne białko, węglowodany, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i błonnik

Zdjęcie Kurki są bogactwem beta-karotenu. Zawierają też białko i są nisko kaloryczne / 123RF/PICSEL

Jak przyrządzać kurki?

Kurki to grzyby, które doskonale nadawać się będą do sosów, zup, genialnie smakują w połączeniu z makaronem, plackami ziemniaczanymi czy ryżem. Będą także smacznym dodatkiem do jajecznicy, składnikiem farszu do pierogów czy naleśników. Kurki można dusić, smażyć lub marynować. Podczas przyrządzania kurek należy unikać zbyt wyrazistych, mocnych przypraw, które mogą przyćmić charakterystyczny smak tego grzyba. Pieprzniki jadalne nadają się także do mrożenia - wcześniej jednak należy je dokładnie oczyścić i poddać krótkiej obróbce termicznej, aby nie zyskały gorzkiego smaku.

Zdjęcie Kurki przed zamrożeniem należy dobrze oczyścić i poddać obróbce termicznej / 123RF/PICSEL

Wysyp kurek w Polsce. Gdzie już można nazbierać pełne kosze?

Informacje na temat wysypu kurek w ostatnich dniach możemy znaleźć w mediach społecznościowych. Na profilu Lubuscy Łowcy Burz na Facebooku pojawił się post, w którym przeczytać możemy, że cała masa kurek rośnie już w lasach województwa lubuskiego, a konkretnie w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego.

Swoimi znaleziskami w sieci chwalą się również internauci z innych regionów Polski. Obecnie wysyp kurek ma miejsce także na północy kraju - w województwie zachodniopomorskim.