Wesela w Polsce to dla wielu osób wciąż wielkie wydarzenie, tradycja i coś, bez czego nie wyobrażają sobie ślubu. Nieraz gości jest bardzo dużo, a impreza niezwykle huczna. Przy rosnącej inflacji to naprawdę duży wydatek, do którego parze młodej dokładają się rodzice.

Wesele w Wielkiej Brytanii

Okazuje się, że nie wszędzie wesela są organizowane z taką pompą jak w Polsce. Pewna Polka, która była gościnią na brytyjskim weselu, podzieliła się swoimi wrażeniami na TikToku. Kobieta pokazała stół, na którym... niewiele się znajdowało.



"Nic na tym weselu nie ma. Ani jedzenia, ani picia. Za wszystko muszą sobie zapłacić sami" - tłumaczy tiktokerka. Goście sami muszą zapewnić sobie jedzenie oraz alkohol i inne napoje. W Polsce taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia.

Pojawia się zatem pytanie, jak wobec tego wygląda sytuacja z kopertami, które najczęściej daje się w prezencie parze młodej. W Polsce goście niebędący bliską rodziną dają zwyczajowo kwotę na pokrycie tzw. talerzyka od każdej osoby. Tiktokerka mówi, że w Wielkiej Brytanii każdy daje tyle, ile uważa za słuszne.

