Kwaśna łyżeczka przed słodkim grzeszkiem

W świecie fit trików i dietetycznych sztuczek co chwilę pojawia się nowy hit. Ale tym razem wracamy do czegoś bardzo starego - octu jabłkowego. Kiedyś używany głównie do marynowania ogórków, dziś robi karierę jako naturalny regulator cukru. Brzmi dziwnie? Trochę tak, ale za tym stoi poważna nauka!

Cukier nie szaleje, insulina nie wariuje

Wyobraź sobie, że jesz obiad - ziemniaki, ryż, kawałek ciasta na deser. Twój poziom cukru we krwi skacze jak piłka na boisku. Organizm rzuca do akcji insulinę, która próbuje opanować sytuację. Ale jeśli przed tym wszystkim wypijesz rozcieńczoną łyżkę octu jabłkowego - cukier rośnie spokojniej. Jak to możliwe?

Ocet jabłkowy zawiera kwas octowy, który spowalnia rozkład węglowodanów. Mówiąc prościej: enzymy, które zamieniają jedzenie w glukozę, działają wolniej. Efekt? Mniejszy i bardziej kontrolowany wzrost cukru po posiłku.

Jak to pić, żeby nie zgrzytać zębami?

Spokojnie, nie musisz wypijać butelki octu, wręcz nie powinnaś, bo co za dużo, to niezdrowo. Potrzebna jest ci tylko jedna łyżka octu jabłkowego rozpuszczona w połowie szklanki wody. Wypij to 10-20 minut przed posiłkiem

Najlepiej unikać octu balsamicznego (jest zbyt słodki), a zamiast tego sięgać po zwykły ocet jabłkowy niefiltrowany - najlepiej z osadem (tzw. matką), który zawiera probiotyki.

I uwaga: nie pij go na pusty żołądek, jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy - możesz odczuć zgagę lub dyskomfort.

Uwaga na zęby i żołądek

Ocet to kwas. I jak każdy kwas - może działać drażniąco. Dlatego zawsze rozcieńczaj go wodą, nie pij bezpośrednio i nie szczotkuj zębów od razu po - bo możesz uszkodzić szkliwo.

Jeśli masz wrzody, refluks lub inne problemy żołądkowe - skonsultuj się z lekarzem. Coś, co dla jednych jest zdrowym wsparciem, dla innych może być powodem do cierpienia.

Kwaśny, ale przyjazny

Ocet jabłkowy to nie lek, nie zadziała jak metformina ani nie zastąpi zdrowej diety. Ale jako wsparcie - jak najbardziej. Może być sprytnym dodatkiem do codziennej rutyny. Szczególnie jeśli chcesz:

unikać nagłych spadków energii po jedzeniu

wspomóc kontrolę glukozy i insuliny

jeść "po ludzku", czyli nie odmawiać sobie pizzy czy pasty podczas wyjścia na miasto

Warto spróbować - koszt niewielki, smak do przeżycia, a efekty? Możesz się bardzo pozytywnie zaskoczyć!

