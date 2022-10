Dla wielu Polaków Wszystkich Świętych jest dniem, który przeznaczają na podróże w rodzinne strony, aby wspominać swoich bliskich zmarłych. Co roku ważną rolę odgrywa pogoda, która może znacząco ułatwić lub utrudnić odwiedzanie grobów. Aby dobrze przygotować się na ten dzień, warto już teraz sprawdzić prognozy pogody na 1 listopada.

Kiedy jest Wszystkich Świętych?

Zdjęcie Wszystkich Świętych to ważny dzień dla wielu Polaków / 123RF/PICSEL

Wszystkich Świętych co roku wypada 1 listopada. W tym roku będzie to wtorek. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy, podczas którego Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić symboliczne znicze, wspominając zmarłych.

Z racji, że to święto przypada jesienią, która w Polsce słynie z bardzo zmiennych warunków atmosferycznych, to wiele osób zastanawia się, jaka pogoda będzie na Wszystkich Świętych. Szczególnie że 1 listopada jest świętem, którego zazwyczaj nie obchodzimy w zaciszu domowym, a dużo osób odbywa w tym dniu dalekie podróże na groby rodzinne.

Pogoda na listopad

W poprzednich latach na Wszystkich Świętych często mieliśmy do czynienia z bardzo zmienną pogodą. Zdarzały się w tym dniu zarówno opady śniegu, jak i temperatury, które pozwalały na wyjście z domu nawet bez okrycia wierzchniego. W tym roku, mimo że jesień dała już o sobie znać i musieliśmy wyjąć z szafy kurtki i płaszcze, to w połowie października pojawiły się ciepłe dni.

Według informacji pochodzących od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej listopad 2022 może być całkiem przyjemny, ponieważ opublikowane przez Instytut dane wskazują, że w nadchodzącym miesiącu będzie miała miejsce dodatnia anomalia temperatury powietrza. Oznacza to w praktyce, że listopad 2022 będzie cieplejszy niż w latach 1991-2020.

Pogoda na Wszystkich Świętych

Postanowiliśmy sprawdzić, jaka pogoda będzie 1 listopada. Mimo zapowiedzi ciepłego miesiąca, prognozy pogody na ten dzień nie są zbyt optymistyczne, ponieważ w wielu miejscach w kraju, ten dzień będzie pochmurny i deszczowy. W niektórych miastach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, jednak sam śnieg może pojawić się tylko w rejonach górskich i to na wysokich szczytach.

W kraju temperatura na Wszystkich Świętych będzie oscylowała w granicach od 5 stopni Celsjusza do 9 stopni Celsjusza. Na ten dzień prognozowany jest także wiatr o prędkości 10-25 km na godzinę, więc warto zadbać o odpowiedni strój i o nakrycie głowy. Szczegółową pogodę dla swojego miasta warto sprawdzić tutaj .

