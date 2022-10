Spis treści: 01 Jakie chryzantemy na cmentarz?

02 Jak przedłużyć trwałość chryzantem ciętych?

03 Jak przedłużyć trwałość chryzantem w doniczce?

04 Jak zabezpieczyć chryzantemy przed mrozem?

Jakie chryzantemy na cmentarz?

Chryzantemy zyskują szczególną popularność w okresie święta zmarłych, kiedy stawiamy je na grobach bliskich. Od lat są one bowiem najpopularniejszymi kwiatami na cmentarz.

Wraz ze zbliżającą się datą 1 listopada spotkać możemy je w niemal każdym supermarkecie oraz kwiaciarni, a kolejno, w dniu Wszystkich Świętych, na cmentarzach. Nic w tym dziwnego. Chryzantemy są bowiem nie tylko pięknym, ale również niezwykle wytrzymałym kwiatem. Co więcej, ich okres kwitnienia przypada właśnie na jesień.

Wybierając chryzantemy na cmentarz warto zdecydować się na te w doniczkach. Posiadają one bowiem bryłę korzeniową, którą można podlewać oraz nawozić. Dlatego też utrzymają się zdecydowanie dłużej, niż kwiaty cięte.

Reklama

Wybór jest ogromny. Sięgnąć możemy między innymi po:

chryzantemy drobnokwiatowe - najbardziej odporne na trudne warunki atmosferyczne: deszcz, wiatr czy przymrozki. Ich cechą charakterystyczną są piękne, drobne kwiatuszki.

chryzantemy średniokwiatowe - kwitną najdłużej i są odporne na warunki atmosferyczne. Rosną w formie krzewiastej.

chryzantemy wielokwiatowe - kule - najbardziej okazałe, jednak najmniej odporne na niskie temperatury i przymrozki. Przy dodatniej temperaturze piękne chryzantemy o dużych kwiatach wyglądem przypominających kule mogą przetrwać nawet kilka tygodni.

Przy zakupie zwróćmy uwagę na liście. Te nie mogą być uszkodzone ani przebarwione. Podobne zmiany są bowiem początkiem choroby. Co więcej, kępa powinna być zwarta, a kwiaty zaledwie częściowo rozwinięte.

Zobacz również: Jakie kwiaty na grób na Wszystkich Świętych 2022? Nie tylko chryzantemy

Jak przedłużyć trwałość chryzantem ciętych?

Chryzantemy cięte mogą zdobić groby przez długi czas. Warto jednak dobrze o nie zadbać. Przede wszystkim postarajmy się kupić świeże, niedawno ścięte kwiaty, które były przechowywane w odpowiednich warunkach. Pod żadnym pozorem nie kupujmy kwiatów, z których opadają płatki lub których liście zasychają. Są one bowiem skazane na szybkie obumarcie.

Co więcej, wazon, w którym ustawimy chryzantemy powinien być dokładnie umyty oraz napełniony czystą i świeżą wodą. Przed włożeniem do wazonu końce łodyg warto przyciąć pod skosem. Wodę wymieniajmy nawet codziennie, każdorazowo przycinając łodygi o około 1 cm. W ten sposób kwiaty szybko nie opadną.

Zobacz również: Chryzantemy to kwiaty nie tylko na Wszystkich Świętych. Co symbolizują?

Zdjęcie Chryzantemy zyskują szczególną popularność w okresie święta zmarłych / 123RF/PICSEL

Jak przedłużyć trwałość chryzantem w doniczce?

To jednak chryzantemy w doniczce, w porównaniu z tymi ciętymi, będą cieszyć nasze oko przez zdecydowanie dłuższy czas - nawet kolejne tygodnie. Warto jednak zastosować się do kilku rad. Aby kwiaty bujnie rozkwitły należy dostarczyć im odpowiednią ilość wody. Chryzantemy uwielbiają mokre podłoże. Nie możemy ich jednak przelać. To spowoduje gnicie korzeni.

Co więcej, chryzantemy powinny zostać ustawione w takim miejscu, aby promienie słońca często na nie padały. Jednym z czynników wpływających na ich długie kwitnienie jest bowiem światło.

Dorodnymi kwiatami będziemy cieszyć się również wtedy, gdy będziemy na bieżąco usuwać przesuszone oraz obumarłe kwiaty i liście.

Zobacz również: Co się dzieje, gdy grób przestaje być opłacony? Zarządca cmentarza może wkroczyć

Jak zabezpieczyć chryzantemy przed mrozem?

Chryzantemy doniczkowe są zdecydowanie bardziej odporne na niskie temperatury. Mróz szybko zniszczy jednak chryzantemy cięte oraz wielokwiatowe. W tym przypadku więc warto zanieść doniczkę z żywymi kwiatami lub wieniec dopiero w dzień Wszystkich Świętych. Wówczas będziemy mieć pewność, że chryzantemy będą się pięknie prezentować.

Co jeszcze zrobić, aby chryzantema nie zmarzła? Warto okryć jej główki kwiatowe materiałem lub zwykłą reklamówką. Uchroni to delikatne kwiaty przez przemarznięciem.