Jedni z utęsknieniem wypatrują opadów śniegu i srogich mrozów, inni najbliższe miesiące próbują przetrwać, powtarzając sobie "byle do wiosny". O tym, co słychać w pogodzie, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

I choć do prognoz długoterminowych zawsze należy podchodzić z dystansem, o czym mówią sami specjaliści od pogody, to w przewidywaniach IMGW warto zwrócić uwagę na styczeń, w którym zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Reklama

Zdjęcie W listopadzie możemy oczekiwać typowo jesiennej pogody / Beata Zawrzel / Reporter

Jaka pogoda czeka nas w najbliższych miesiącach?

Listopad nie przyniesie niespodzianek pod względem temperatur i opadów. IMGW przewiduje, że pogoda w tym miesiącu nie będzie odbiegać od normy z lat 1991-2020. Temperatura powietrza ma oscylować od 1,3 stopnia Celsjusza do 6 stopni.

W grudniu słupki rtęci wskażą od minus 3,1 do 3 stopni Celsjusza, a to oznacza, że temperatura powietrza również będzie w granicach normy. Meteorolodzy przewidują jednak, że w grudniu miesięczna suma opadów będzie powyżej normy dla całego kraju, zatem w ostatnim miesiącu roku z pewnością przydadzą się parasole.

Czytaj także: Śnieżyce coraz bliżej Polski. Spadnie nawet 40 cm śniegu

Zdjęcie W grudniu miesięczna suma opadów będzie powyżej normy dla całego kraju / 123RF/PICSEL

Prognoza pogody na styczeń i luty 2024 r.

Styczeń może delikatnie zaskoczyć pod kątem tego, co może dziać się za oknem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Co to oznacza w praktyce?

Otóż średnia temperatura powietrza w całym kraju wyniesie od minus 4,5 stopni Celsjusza do 1,9 kresek na plusie. W styczniu czeka nas również nieco więcej opadów, niż zazwyczaj ma to miejsce w tym miesiącu.

Warto wiedzieć: Pogodowa rewolucja na Wszystkich Świętych. Synoptycy pokazali prognozy

Zdjęcie W styczniu czeka nas nieco więcej opadów. / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

W lutym średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej i ma wynosić od minus 4,4 stopni Celsjusza do 3,5 stopni powyżej zera. W drugim miesiącu roku powinniśmy się jednak przygotować na nieco większe opady.

"Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz)" - czytamy na stronie IMGW.pl.

Przeczytaj też: "Łopaty już szykujcie". Górale o nadchodzącej zimie