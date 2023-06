Jedziesz do tego kraju? Ambasada ostrzega polskich turystów

Ambasada RP we Włoszech zaapelowała do Polaków wybierających się do tego kraju o szczególną ostrożność w związku z nasilającymi się kradzieżami. Sezon wakacyjny to dla kieszonkowców doskonała okazja do dokonywania rabunków.

Zdjęcie Ambasada RP we Włoszech ostrzega polskich turystów przez złodziejami / 123RF/PICSEL