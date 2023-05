Włoskie jezioro Garda jest nie tylko największym, ale i najczystszym zbiornikiem wodnym w tym kraju. Jego całkowita powierzchnia wynosi około 370 kilometrów kwadratowych. To polodowcowe jezioro leży na północy Włoch, pomiędzy Wenecją a Mediolanem. Jego powierzchnia rozciąga się na obszarze trzech regionów - Trentino, Lombardii i Wenecji Euganejskiej.

Jezioro Garda jest uwielbiane przez turystów z całego świata. Jednym z powodów jest m.in. zróżnicowany krajobraz. Od północy Garda otoczona jest wysokimi górami, południe zaś to idealne miejsce na kąpiele i wypoczynek na plaży. Niesamowite widoki, włoska atmosfera urokliwych miasteczek, ciepła i czysta woda, a do tego bliskość słynnych miast, do których można wybrać się na jednodniowe wycieczki. Okolica jeziora ma wiele do zaoferowania, a na odwiedzenie najpiękniejszych miejsc potrzebujemy co najmniej tygodnia. Wokół Gardy znajduje się wiele miasteczek z zabytkową zabudową, a także większych kurortów. Które z nich są najpiękniejsze i które warto odwiedzić, przyjeżdżając nad Gardę?

Sirmione

Sirmione położone jest na południu jeziora Garda, na niewielkim półwyspie rozciągającym się 2 kilometry w głąb jeziora. Największą atrakcją miasta jest Zamek Scaligerich (Castello Scaligero), którego budowę rozpoczęto jeszcze w 1277 roku. Turyści mogą tam odwiedzić muzeum, przejść się murami zamkowymi, a także wejść na wieżę, z której widać piękną panoramę jeziora. Koszt wstępu to 6 euro od osoby, czyli niecałe 30 złotych. Kolejnym ważnym punktem zwiedzania Sirmione, są ruiny rzymskiej willi, czyli Groty Katullusa, która najprawdopodobniej powstała w I wieku naszej ery.

Wyjątkowy klimat tego miejsca możemy poczuć, odwiedzając starówkę miasta, czyli wąskie uliczki wzdłuż, których wznoszą się stare kamienice, porośnięte bujną roślinnością. Będąc w Sirmione, warto odwiedzić też gorące źródła w Aquaria Thermal SPA, które stylizowane są na starożytne rzymskie łaźnie. W sezonie letnim warto zarezerwować bilet wcześniej poprzez stronę internetową.

Zdjęcie Jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji w Sirmione jest Zamek Scaligerich, czyli Castello Scaligero / 123RF/PICSEL

Malcesine

Miejscowość położona jest na wschodnim wybrzeżu Gardy. W przeszłości Malcesine było miasteczkiem rybackim, dziś jednak stanowi dość popularny kurort turystyczny. Przyjeżdżających przyciąga niesamowita atmosfera tego miejsca, którą budują kolorowe kamieniczki i wąskie uliczki, a także piękny widok na panoramę jeziora. Również w Malcesine możemy zwiedzić Zamek Scaligerich, znajdujący się na niewielkim wzgórzu. Został on wybudowany przez Franków w 590 roku. Bilet wstępu kosztuje 6 euro.

Inną wyjątkową atrakcją jest wjazd na masyw górski Monte Baldo o wysokości 2218 metrów. Z Malcesine kursuje tam obrotowa kolejka, której wagoniki powoli obracają się wokół własnej osi, przez co każdy turysta, niezależnie od miejsca może podziwiać zapierający dech w piersi krajobraz.

Zdjęcie Malcesine to malownicza miejscowość nad którą wznosi się budowla średniowiecznego zamku / 123RF/PICSEL

Limone sul Garda

Na zachodnim brzegu jeziora Garda leży malownicza miejscowość Limone sul Garda. Turyści chętnie wybierają się tam, podróżując promem np. z Malcesine. Miejscowość jest niewielka, zamieszkuje ją nieco ponad tysiąc mieszkańców, a więc i jej zwiedzanie nie zajmuje dużo czasu.

Jedną z najważniejszych atrakcji jest Kościół św. Benedykta z Nursji z bogato zdobionym wnętrzem. Z tarasu widokowego znajdującego się przed świątynią możemy podziwiać urzekającą panoramę jeziora. Turyści mogą również przespacerować się promenadą, odwiedzić tzw. "cytrynowy gaj", czyli wystawę dotyczącą hodowli cytryn, a także wypocząć na niewielkiej kamienistej plaży miejskiej i delektować się widokiem gór otaczających jezioro.

Zdjęcie Limone sul Garda to idealne miejsce na wypoczynek przy wodzie / 123RF/PICSEL

Riva del Garda

To jedno z najchętniej odwiedzanych miast nad jeziorem Garda. Leży ono na północnym brzegu. Oprócz charakterystycznej włoskiej architektury możemy podziwiać tam wpływy austriackie i szwajcarskie. Przyjeżdżając do Riva del Garda, warto nastawić się na aktywny wypoczynek. W okolicy miejscowości znajdziemy wiele tras rowerowych, a także liczne wypożyczalnie rowerów. Co roku odbywa się tam również Festiwal Rowerowy, który przyciąga miłośników tego sportu z całego świata.

Dla turystów nastawionych na zwiedzanie, miejscowość ma równie wiele do zaoferowania. W centrum starego miasta możemy wspiąć się na wieżę Torre Apponale, z której rozpościera się piękny widok na okolicę. Wstęp to koszt 2 euro, czyli niecałe 10 złotych. Inną atrakcją jest bastion na wzgórzu Rochetta. Pochodzi on z czasów Republiki Weneckiej. Na wzgórze możemy dostać się szklaną windą za 5 euro w dwie strony. Na szczycie oprócz ruin bastionu znajduje się kawiarnia oraz ścieżka spacerowa.

Zdjęcie Kolorowe kamieniczki w miejscowości Riva del Garda nadają temu miejscu uroku i przytulnej atmosfery / 123RF/PICSEL

Torbole

To niebywale urocze miasteczko położone na północnym-wschodzie jeziora. Jest dość kameralne, zwłaszcza w porównaniu do leżącej niedaleko Riva del Garda. Spokój, bliskość natury, romantyczny klimat tego miejsca, sprawiają, że jest to idealna miejscowość wypoczynkowa dla par. Wschody i zachody słońca oglądane z niewielkiej kamienistej plaży miejskiej są niezapomniane. Torbole to także miejsce, które przyciąga fanów sportów wodnych, a przede wszystkim windsurfingu i kitesurfingu.