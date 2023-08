Jelenie opanowały ulice Zakopanego. Pilny apel policji

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Już nie tylko miś na Krupówkach pobierający opłatę za zrobienie sobie z nim zdjęcia, ale i prawdziwe, dzikie zwierzęta stają się atrakcją Zakopanego. W ostatnich dniach stolicę polskich Tatr opanowały jelenie, które licznie pojawiają się na ulicach miasta w poszukiwaniu jedzenia. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, by nie zbliżać się do dziczyzny i jej nie dokarmiać.

Zdjęcie W ostatnich dniach stado jeleni spaceruje ulicami Zakopanego / Policja Zakopane / materiały prasowe