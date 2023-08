Jadowity pająk coraz częściej widywany w Polsce. Ukąszenie grozi zwłaszcza latem

Czy w Niemczech można zbierać grzyby? Lepiej przestrzegaj żelaznych zasad

Nagranie królewskiej pary hitem sieci. Tak Letizia patrzy na męża po niemal 20 latach

Są ambitne, pewne siebie i odważne. Kobiety o imieniu Iga z pewnością osiągną sukces Tygodnik Podhalański opublikował na Facebooku filmik, na którym widać prawdopodobnie turystów, których skusiła możliwość obcowania z naturą. Zgromadzeni na Równi Krupowej w Zakopanem dorośli postanowili sfilmować małe dziecko na tle łani i jej młodego. To nieodpowiedzialne zachowanie mogło skończyć się tragedią!

Łania przewróciła dziecko w Zakopanem. Dorośli robili zdjęcia

Na zamieszczonym filmiku widać, jak dorośli fotografują małe dziecko na tle łani i młodego. W pewnym momencie łania zbliża się do dziecka, przewraca je, a następnie sama odbiega. Przerażeni dorośli podbiegają do dziecka i podnoszą je z ziemi, sprawdzając czy nie stało się mu nic poważnego.

Totalny brak odpowiedzialności dorosłych. Łania przewraca dziecko na Równi Krupowej w Zakopanem

- czytamy na Facebooku Tygodnika Podhalańskiego i trudno nie zgodzić się z tą opinią.

Choć zoolodzy i przedstawiciele organizacji prozwierzęcych od lat apelują, by z respektem podchodzić do przedstawicieli dzikiej natury, wciąż nie brakuje osób, które nie mogą odmówić sobie zdjęcia lub filmiku dokumentującego takie spotkanie. A te nie należą już do rzadkości, bo mieszkańcy lasu coraz częściej zapuszczają się do miast i miasteczek - nikogo nie dziwią więc już dziki przechodzące przez przejście dla pieszych czy lisy penetrujące nocą przydomowe śmietniki.

Reklama

Lisy nie są jednak kotami (choć wykazują sporo cech tych zwierząt domowych), a łanie nie są alpakami z ośrodków nastawionych na goszczenie rodzin z dziećmi. To dzikie, płochliwe zwierzęta, które w obronie swoich młodych są w stanie przepuścić groźny atak na człowieka.

Pod postem zamieszczonym na Facebooku Tygodnika Podhalańskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy od zdziwionych tak nieodpowiedzialnym zachowaniem turystów czytelników:

- "Tacy ludzie powinni mieć w ogóle zakaz przyjazdu w góry..... Warto było dla tych fotek? Jeszcze narazili nieświadome zagrożenia dziecko....", "No właśnie tak to się kończy,jak bezmyślni rodzice pozwalają dziecku tak blisko podejść do dzikiego zwierzęcia. Niech się cieszą, że dziecko żyje,bo mogłoby się to skończyć tragicznie", "Foteczka najważniejsza. Obraz bezmyślności naszych czasów.", "Dobrze, że tylko przewróciła, może ludzie w końcu zrozumieją że są to dzikie zwierzęta i nie należy do nich blisko podchodzić" - czytamy.

My również przypominamy, że wakacje nie zwalniają z myślenia, a dzika natura rządzi się swoimi prawami, których warto przestrzegać!

Zobacz również:

Tajemnicze oznaczenia w polskich lasach. Co kryje się za malunkami?