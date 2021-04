Jeśli masz psa i planujesz powrót do biura, przygotuj go na dłuższą rozłąkę

Pandemia spowodowała, że nasi czworonożni przyjaciele mogą cieszyć się niemal stałą obecnością swoich opiekunów. Jednak taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie i wielu z nas w końcu powróci do swoich biur, dlatego zawczasu warto przygotować pupila na nieco dłuższą rozłąkę.

Zdjęcie Praca zdalna dała wiele możliwości właścicielom psów / 123RF/PICSEL

Reklama

Po czasie stałej obecności, nieobecność właścicieli w domu może być dla psów tak samo trudną zmianą, jak ta, do której musiały przywyknąć ponad rok temu, gdy zaczynaliśmy pracę zdalną i większość czasu spędzaliśmy w domach.

Reklama

"Dla niektórych psów była to zmiana, do której musiały się długo przyzwyczajać. Pies bardzo lubi rytuały, bardzo lubi powtarzające się sytuacje. Gdy wychodziliśmy do pracy pies wiedział, jaki dokładnie będzie rozkład dnia - rano będzie spacer, trochę aktywności, potem będzie długi czas spokoju, następnie znowu będzie czas aktywności.

Biorąc pod uwagę, że pies powinien spać 12-14 godzin na dobę, ponieważ ma krótszą fazę REM, psy podczas naszej nieobecności- te, które nie miały problemu z separacją - odpoczywały, korzystały z czasu dla siebie. Po wybuchu pandemii opiekunowie psów zauważyli, że ich zwierzęta, które do tej pory zachowywały się poprawnie, zaczęły sprawiać kłopoty" - tłumaczy instruktor szkolenia psów, behawiorystka, Anna Pankowska z Centrum Kynologicznego PerfectDog.

Podobnych reakcji można się spodziewać, gdy ponownie wrócimy do biur, a nasze psy będą pozostawały same i musiały przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

"Mając w perspektywie powrót do pracy i to, że psy będą zostawały dłużej same w domu, po pierwsze należy przenieść ciężar tego, co się dzieje na co dzień - takich ekscytujących rzeczy, aktywności - na spacery. Dom nadal dla psa powinien być azylem, miejscem, w którym się odpoczywa. Zatem jeśli już teraz możemy coś zrobić, to należy pamiętać, że dom to nie powinno być centrum psich rozrywek, spacery są od tego, aby zapewnić psu jak najwięcej rozrywek" - wyjaśnia ekspertka.