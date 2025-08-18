Jak często wymieniać wodę w basenie ogrodowym?

Eksperci radzą, by średnio raz w tygodniu, czyli zazwyczaj wtedy, gdy woda w basenie jest mętna, uzupełnić zbiornik i wymienić około 10 proc. wody basenowej. W małych, dmuchanych basenach możemy wymieniać całą wodę i robić to według potrzeb. Jeśli basen jest wyposażony w pompę i filtr, pełnej wymiany wody należy dokonać raz w sezonie.

Jeśli z basenu wydobywa się nieprzyjemny zapach, obserwujemy zbyt wysoki poziom chloru lub pH oraz widoczne zanieczyszczenia to znak, że woda powinna zostać jak najszybciej wymieniona.

Podstawą pielęgnacji basenu ogrodowego jest regularne zbieranie zanieczyszczeń takich jak:

piasek,

kurz,

liście.

Można to zrobić za pomocą siatki do basenu, odkurzacza bądź po prostu filtra. Według ekspertów, najkorzystniej wypadają filtry z pompą do basenu, które automatycznie oczyszczają wodę. Moc i rodzaj filtra dobiera się do wielkości i pojemności zbiornika.

W mniejszych basenach świetnie sprawdzą się pompy z wkładem kartuszowym, a do większych - pompy z filtrem piaskowym.

WAŻNE: Podczas działania filtra, który powinien być włączony kilka godzin na dobę, nie wolno korzystać z basenu!

W małych domowych basenach możemy zmieniać wodę według potrzeb Hanna Tornyai 123RF/PICSEL

Jaką temperaturę powinna mieć woda w basenie ogrodowym?

Najlepsza temperatura w basenie ogrodowym to 27-31 stopni Celsjusza. Dzieci powinny się jednak kąpać w nieco wyższej temperaturze - nawet 28-34 stopni.

Wodę w basenie można łatwo podgrzać za pomocą:

czarnych mat solarnych,

kolektorów słonecznych,

elektrycznego ogrzewacza wody,

specjalnego grzejnika.

