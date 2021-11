Jest kierowniczką budowy. Narzeka, że mężczyźni nie traktują jej poważnie

Autumn Westfall na co dzień musi zmagać się ze stereotypami dotyczącymi płci. Kobieta pracuje jako kierownik budowy. Jej delikatny, subtelny wygląda sprawia, że mężczyźni podczas służbowych spotkań nie traktują jej poważnie. Westfall stara się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej i nie przejmować nieprzyjemnymi komentarzami. Zaznacza jednak, że jest to trudne. Chce, by wreszcie doceniono jej doświadczenie i umiejętności.

Zdjęcie Westfall na TikToku opowiedziała o tym, jak trudno jest pracować w branży zdominowanej przez mężczyzn / @aawestfall / Instagram