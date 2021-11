Wietrzenie mieszkania zimą i jesienią często jest przez nas zaniedbywane. Obawiamy się przede wszystkim wyższych niż normalnie opłat za ogrzewanie. Często wydaje nam się także, że wietrząc mieszkanie, łatwiej możemy złapać przeziębienie lub inną przykrą sezonową infekcję. Nic bardziej mylnego! Wystarczy robić to w odpowiedni sposób.

Czy trzeba wietrzyć mieszkanie zimą? Tak! Oto dlaczego

Regularne wietrzenie mieszkania sprawia, że pozbywamy się z naszych czterech ścian "starego" powietrza. Dzięki temu zapewniamy sobie nie tylko prawidłową cyrkulację, ale także ochronę przed wirusami i bakteriami oraz lepsze samopoczucie na co dzień. Dlaczego?

Niedobór świeżego powietrza działa na nas bardzo negatywnie - pogarsza jakość naszego snu, osłabia koncentrację, sprawia, że częściej boli nas głowa i po prostu czujemy się gorzej. Jak wskazują badania, codziennie, w ciągu każdej godziny, powinniśmy dostarczać organizmowi ok. 30 metrów sześciennych świeżego powietrza - to optymalna dawka dla organizmu. Wietrzenie mieszkania zimą, kiedy przez większość czasu siedzimy w domach i trudniej zmobilizować się nam do wyjścia na spacer, jest bardzo ważne. Warto o tym pamiętać również, kiedy nasz region zmaga się ze smogiem i długotrwała aktywność fizyczna na otwartym powietrzu byłaby dla nas niewskazana.

Wietrzenie mieszkania sprawia także, że bakterie i wirusy mają trudniejsze warunki do rozwoju w naszym mieszkaniu. Przynosimy je ze sobą za każdym razem, kiedy wracamy do domu - niestety czasem zapominamy o umyciu rąk i zostawiamy tych niechcianych gości w mieszkaniu. Często także przenosimy drobnoustroje na ubraniu czy butach. W nagrzanym pomieszczeniu, jakim najczęściej jest mieszkanie w okresie zimowym, bardzo łatwo o namnażanie bakterii czy wirusów i o złapanie sezonowej choroby, kiedy mamy obniżoną odporność.

Wietrząc mieszkanie, pozbawiamy się także regularnie rozmaitych substancji chemicznych, które na dłuższą metę mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Na co dzień nie zwracamy uwagi na środki czystości, kosmetyki czy sprzęty, które są ich źródłem, jednak jeśli nie będziemy przez długi czas wietrzyć mieszkania, zaczną się w nim gromadzić szkodliwe gazy jak dwutlenek węgla czy freon. Może to poskutkować problemami z układem oddechowym.

Wietrzenie mieszkania zapobiegnie m. in. rozwojowi pleśni i grzybów

Jeśli nie wietrzymy mieszkania regularnie, narażamy się również na groźne w skutkach zawilgocenie domu. Nie jesteśmy w stanie inaczej zminimalizować poziomu wilgotności w domu - wilgotność jest wszechobecna i bierze się ze zwykłych, codziennych czynności takich jak gotowanie, gorące prysznice i kąpiele, suszenie prania, a także oddychanie! Możemy jednak walczyć z nią inaczej, przede wszystkim regularnie wietrząc mieszkanie.

Dlaczego zbyt duża wilgotność w mieszkaniu jest groźna? Przede wszystkim sprawia, że nasze mieszkanie zwyczajnie się niszczy - tapety, meble czy dywany w pomieszczeniu o zbyt dużym poziomie wilgoci szybko się zużywają, mogą pojawiać się na nich nieestetyczne przebarwienia i plamy. Mieszkanie może również zacząć nieprzyjemnie pachnieć stęchlizną.

Wilgoć w mieszkaniu prowadzi również do rozwoju pleśni i grzybów, co jest groźne dla zdrowia. Grzyby powodują choroby układu oddechowego i nerwowego, a także skóry, przyczyniają się także do rozwoju alergii. Wietrzenie mieszkania jest niezbędne, aby do tego nie dopuścić.

Jak wietrzyć mieszkanie zimą? O tych zasadach pamiętaj

Wiele osób obawia się, że wietrzenie mieszkania zimą będzie groźne dla ich portfela i podniesie ich rachunki za ogrzewanie. Nie musi tak być - wystarczy zastosować kilka prostych reguł.

Wietrzenie mieszkania powinno być intensywne, ale krótkie. Często popełnianym błędem jest uchylanie okien lub pozostawianie ich niedomkniętych na długie godziny przy jednocześnie włączonych kaloryferach. Zamiast tego - najpierw, kilka minut przed wietrzeniem, zakręćmy grzejniki, aby nie dostosowały się do niższej temperatury w pomieszczeniu (wiele z nich ma taką opcję i automatycznie zaczyna mocniej grzać w przypadku spadku temperatury). Odkręćmy je dopiero po zakończonym wietrzeniu, najlepiej odczekajmy przynajmniej 10-15 minut.

Zamiast uchylać okna, otwórzmy je na pełną szerokość na kilka minut. Będzie to o wiele bardziej skuteczne. Najlepiej wywietrzmy jednocześnie kilka pomieszczeń - przewiew, który się stworzy, sprawi, że powietrze w mieszkaniu będzie miało lepszą cyrkulację i szybciej się wymieni.

