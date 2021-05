Jesteś mamą? Zrób sobie Dzień Matki!

W Dzień Matki mamy najczęściej dostają prezenty od dzieci - maluchy rysują laurki, dorośli kupują kwiaty... Mamy też przygotowują prezenty dla swoich mam, ale rzadko kiedy przygotowują coś na Dzień Matki dla... siebie samej. Czas to zmienić! Spróbuj docenić to, że jesteś naprawdę wystarczająco dobrą mamą i wystarczająco dużo się starasz - i zrób sobie Dzień Matki. Wystarczą naprawdę drobne gesty dla samej siebie.



1. Kawa dla matki w Dzień Matki!

Internet obiegają żarty - często oparte na faktach! - o tym, że matka nigdy nie ma czasu wypić gorącej kawy. Zrobi, przygotuje i... bum! Wtedy magicznym sposobem brzdąc nagle budzi się z drzemki, pranie domaga się rozwieszenia albo trzeba pilnie odpisać na mail. Dzień Matki to idealna okazja, żeby wreszcie podarować sobie ten kwadrans z gorącą kawą, zrobioną tak, jak lubisz. Naprawdę na to zasługujesz!



2. Dzień Matki? Kwiaty obowiązkowo!



Kto powiedział, że kwiaty trzeba dostawać od kogoś, a nie można ich sobie kupić? Nieistotne - ten ktoś na pewno był w błędzie! W Dzień Matki kup sobie ulubione kwiaty (szczególnie jeśli twoje dziecko jest jeszcze za małe, żeby zrobić to osobiście). Jeśli chcesz, możesz też kupić kwiaty przyjaciółce, która jest mamą - sama wiesz, że sprawisz jej tym wielką radość! Dzień Matki to w końcu świetna okazja, żeby docenić inne mamy.



3. Zatańcz! Sama albo z dzieckiem



Na pewno doskonale wiesz, że ruch to zdrowie. I często wiesz, jak bardzo mało masz na niego czasu... Co ty na to, żeby w Dzień Matki podarować sobie pięć minut dzikiego tańca w łazience przed lustrem do któregoś z hitów Beyonce, Lady Gagi lub dowolnej wokalistki, którą lubisz? Albo tańczcie razem z dzieckiem - mała impreza, nawet przy dźwiękach piosenek z bajek, to świetny pomysł na Dzień Matki, a dzieci to uwielbiają! Nie chodzi o fit-presję ani profesjonalny trening, ale o zwykłe zrobienie czegoś dla samej siebie, wyzwolenie endorfin, wygłupy i zabawę! Właściwie czemu by nie praktykować tego nie tylko w Dzień Matki...?



4. Załóż najlepszą sukienkę (albo dres)! Świętujesz Dzień Matki!



Chodzi o to, żebyś po prostu dała sobie pozwolenie na odrobinę ekstrawagancji podczas dnia, którego jesteś królową. Nie musisz zaraz wyprawiać wystawnego przyjęcia, Dzień Matki możesz spędzać, oglądając na kanapie nowy odcinek ulubionego serialu z mężem, ale... kto powiedział, że nie możesz tego robić w ulubionej sukience? Albo w makijażu? Jeśli tylko sprawia ci to frajdę - pozwól sobie na to! Dzień Matki to nie drętwe akademie, ale świętowanie tego kim i jaka jesteś.



5. W Dzień Matki pomyśl o swojej psychice. Zadbaj o siebie



Może przechodzisz teraz trudniejszy czas? Czujesz, że codzienne obowiązki są za duże? Nie masz siły? Masz wrażenie, że wszystko leci ci z rąk? Często chce ci się płakać albo, przeciwnie, nie czujesz już żadnych emocji? Bycie mamą cię przerasta? Koniecznie daj sobie prezent z okazji Dnia Matki i zatroszcz się o swoje zdrowie psychiczne. Konsultacja z psychologiem? Lub, jeśli masz taką możliwość, weekendowe warsztaty psychologiczne? Psychoterapia? Sięgnięcie po pomoc to nie wstyd! A Dzień Matki to najlepszy dzień, żeby o siebie zadbać.



* * *



Zobacz więcej:





Reklama