To zdecydowanie jedno z ciekawszych miejsc do zobaczenia na obszarze województwa małopolskiego. Dojazd z Krakowa zajmuje 1,5 h - to niewiele, biorąc pod uwagę, że znajdziemy się w okolicach, które pozwolą zupełnie odciąć się od miejskiego zgiełku. Mieszkańcy Tarnowa potrzebują na dotarcie zaledwie godzinę, z kolei z Nowego Sącza dojechać tu można w ok. 20 minut.