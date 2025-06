Skóra ud, podobnie jak na brzuchu i pośladkach, należy do tych obszarów, które najbardziej odczuwają skutki zmian wagi, braku aktywności fizycznej czy zaburzeń hormonalnych. Często pierwszym zauważalnym objawem problemu jest wiotkość, osłabienie napięcia mięśni i skóry. Z czasem pojawiają się też rozstępy - początkowo różowe lub czerwone, z czasem bielejące i trudniejsze do zniwelowania. Gdy mikrokrążenie zostaje zaburzone, a skóra nie otrzymuje odpowiedniej ilości składników odżywczych, pogarsza się jej wygląd i struktura. Brak pielęgnacji oraz ciągłe napięcia skóry bez regeneracji prowadzą do utrwalenia tych zmian. Choć nie da się ich całkowicie wyeliminować domowymi sposobami, można znacznie poprawić wygląd i napięcie skóry ud.