Joanna Senyszyn chce likwidacji czternastej emerytury

Joanna Senyszyn udzieliła niedawno wywiadu dla portalu o2.pl, w którym opowiedziała się za zniesieniem tzw. czternastki, argumentując przy tym, że świadczenia emerytalne powinni zostać podniesione.

Warto przypomnieć, że przeciętna emerytura w Polsce wynosi 3 482,63 zł brutto. Z kolei czternasta emerytura, wypłacana w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto.

Ustawa o kolejnym, dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów została podpisana przez prezydenta 19 lipca br. i kilka dni później opublikowana w "Dzienniku Ustaw". Czternasta emerytura będzie wypłacana na stałe tak jak w przypadku "trzynastki".

Zdjęcie Wielu Polaków otrzymuje niskie świadczenia emerytalne / 123RF/PICSEL

Aby otrzymać "czternastkę", nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie z urzędu. "Czternastka" zostanie wypłacona wraz z emeryturą i rentą w taki sam sposób jak świadczenie główne - przelewem lub przekazem gotówkowym - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że ponad 8 milionów seniorów będzie uprawnionych w tym roku do pobierania czternastej emerytury. Pełna kwota "czternastki" trafi do rąk 6,8 mln osób, z kolei 1,5 mln seniorów otrzyma ją w mniejszej wysokości.

Zdjęcie Czternasta emerytura to dla wielu seniorów bardzo ważny aspekt decydujący o domowym budżecie / 123RF/PICSEL

Zasady przyznawania "czternastki" różnią się od kryteriów wypłacania trzynastej emerytury, którą wszyscy emeryci otrzymują w pełnej wysokości.

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają te osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2,9 tys. zł. Do tych, którzy otrzymują wyższe świadczenie, "czternastka" trafi pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Zdjęcie Joanna Senyszyn chciałaby zlikwidować czternastą emeryturę / Piotr Molecki / East News

Ile wynosi emerytura Joanny Senyszyn?

"Trzynastą emeryturę należy zachować, a zamiast czternastej podnieść na stałe najniższe świadczenia i doprowadzić do stanu, aby średnia emerytura była wyższa" - stwierdziła na łamach portalu Senszyn.

Czternasta emerytura dla wielu seniorów jest istotnym elementem podczas planowania budżetu, gdyż ich podstawowe świadczenia w wielu wypadkach są bardzo niskie. Natomiast na małą emeryturę z pewnością nie może narzekać Joanna Senyszyn, która każdego miesiąca otrzymuje ogromną kwotę.

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn otrzymuje rocznie od ZUS 154 348,18 złotych brutto, co daje miesięczną emeryturę w wysokości 12 861,93 złote brutto. Senyszyn pobiera też emeryturę z Parlamentu Europejskiego, wynoszącą 18 510,84 euro rocznie, czyli ok. 83 tys. zł. W sumie miesięcznie otrzymuje emeryturę w wysokości ok. 19 tys. zł brutto - informuje o2.pl.