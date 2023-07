Seniorzy mogą tylko o tym pomarzyć. Oto gigantyczna emerytura polskiego posła

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Przeciętna, polska emerytura wypłacona w marcu br. wyniosła 3 482,63 zł brutto, czyli ok. 2910 zł na rękę. I choć seniorzy mogą od niedawna liczyć na dodatkowe świadczenie w postaci tzw. „czternastki”, która będzie już wypłacana na stałe, to i tak sytuacja finansowa milionów emerytów jest nie do pozazdroszczenia. Tym bardziej, gdy pod lupę weźmiemy emeryturę jednego z posłów. Ta kwota potrafi zwalić z nóg.

Zdjęcie Jeden z posłów pobiera co miesiąc zawrotną kwotę z tytułu świadczenia emerytalnego / 123RF/PICSEL