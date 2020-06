John Porter Solo na żywo w Klubie Studio i Interii

19 czerwca na scenie klubu Studio zaprezentuję się John Porter. Koncerty solowe Johna Portera to zawierają utwory z ostatniego krążka "Honey Trap", piosenki z legendarnego "Helicopters", z duetu z Anitą Lipnicką, a także projektów z Nergalem, Wojtkiem Mazolewskim, czy Alicją Domańską.

Zdjęcie Dziś o 20:00 w Klubie Studio zagra John Porter /materiały prasowe

Podczas piątkowych koncertów, nadawanych live prosto z Klubu Studio, posłuchamy gwiazd polskiej sceny muzycznej, jak i artystów, o których usłyszeć już wypada. Oprawę koncertów będzie stanowić profesjonalne światło sceniczne. Dzięki temu będzie można się poczuć, jak na koncercie w Klubie Studio. Dźwięk również będzie profesjonalnie realizowany, tak, jak to odbywa się na koncercie na żywo.

- Oczywiście, że wszyscy: artyści, publiczność, organizatorzy, ekipy techniczne, wolelibyśmy spotkać się osobiście - mówi Małgorzata Frankowska, dyrektor programowy Klubu Studio. - Praca przy koncertach i wydarzeniach kulturalnych, uczestniczenie w nich na żywo - to doświadczenia z serii tych, które mają unikatową i nieodtwarzalną w żadnych innych warunkach energię. Ale aktualny czas dyktuje swoje warunki, a my postanowiliśmy podjąć się wyzwania i przenieść tę atmosferę do świata wirtualnego.





Koncerty to jednak nie wszystko. Klub Studio przygotował bogaty program wydarzeń, które na pewno spodobają się fanom.

Jednym z nich jest Studio Kabaretu LIVE prowadzone przez Adama Grzankę i Michała Pałubskiego, kttóre będzie będzie można obejrzeć na żywo w środowe wieczory. "Z dystansem, z zachowaniem zalecanej odległości, z gośćmi w innych postaciach, niż zwykle. Będziemy komentować rzeczywistość i jej wszelkie płaszczyzny, licząc na to, że publiczność aktywnie włączy się do tych spotkań. A jak ktoś marzy o zostaniu profesjonalnym komentatorem czy aktorem, to niech przygotuje się do warsztatów i zadawania pytań".

Jeśli chcecie poznać inne oblicze ulubionych muzyków, zapraszamy na Rozmowy z Garderoby, czyli cykl wywiadów "innych niz zwykle". Będzie można zobaczyć zespoły i muzyków, których wystąpili już na scenie Klubu, ale tym razem w zupełnie innej sytuacji.

- Branża koncertowa, i wszystkie osoby z nią związane, szczególnie mocno odczuła kwarantannę i restrykcje związane z zakazem działalności. Szczególnie dlatego, że jest to praca, która zawsze jest swego rodzaju powołaniem, w którą wkłada się bardzo dużo serca. Chcemy już poczuć energię tworzenia i organizowania. Chcemy zaprosić do naszego świata widzów. Cały pomysł #studiowsieci zakłada zbudowanie kilku studiów w Klubie Studio. W przestrzeniach, do których publiczność nie zawsze ma dostęp, a najczęściej właśnie tego dostępu nie ma.

- Jestem przekonana o tym, że jest to krok potrzebny absolutnie nam wszystkim - mówi Małgorzata Frankowska. - W momencie, w którym padła decyzja - no dobrze, zróbmy to - pojawił się entuzjazm i ogromna chęć działania. Tego dziś bardzo potrzebujemy. Nie tylko publiczność Klubu Studio, która nas od samego początku w tym trudnym czasie bardzo wspiera, ale też artyści i ich ekipy techniczne, nasze ekipy techniczne, osoby od promocji, wszyscy pracownicy. To przywraca w jakimś stopniu poczucie sensu i normalności.



Drugi koncert z cyklu odbędzie się już dziś o 20:00 - zapraszamy na transmisję, którą można będzie zobaczyć w portalu INTERIA.PL.



Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Klubu Studio.