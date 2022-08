Już dwie przepowiednie Baby Wangi spełniły się w 2022 roku. Co nas jeszcze czeka?

Spis treści: 01 Baba Wanga. Jej słowa się spełniają

02 Co jeszcze może nas czekać? Co przepowiedziała Baba Wanga?

Zmarła w 1996 roku Baba Wanga, bułgarska mistyczka, pozostawiła po sobie wiele proroctw, które obejmują przyszłość świata aż do 5079 roku. Wiele z jej przepowiedni już się sprawdziło, inne nie... a być może jeszcze nie.

Baba Wanga. Jej słowa się spełniają

Rok 2022 przyniósł ze sobą potwierdzenie przynajmniej dwóch kolejnych wizji niewidomej profetki. Wanga zapowiedziała, że w okolicach naszej teraźniejszości części Azji i Australii zostaną dotknięte intensywnymi powodziami. I tak właśnie stało się na początku tego roku - fale ulewnych deszczy spowodowały w tych rejonach powodziowe katastrofy naturalne.



Reklama

Zobacz także: Ojciec Pio i utajniony raport Watykanu. Co ustalił biskup Rossi?

Nie jest to koniec ziszczonych i niezbyt pozytywnych wizji. Baba Wanga wieszczyła również "wypalenie Europy", co przez wiele lat było interpretowane jako zapowiedź konfliktu zbrojnego. Jednak w świetle fali upałów i towarzyszących jej suszy, które nawiedzają właśnie europejskie państwa, jej słowa nabierają nowego, niepokojącego znaczenia.



Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wsi ogłosił niedawno, że w najbardziej dotkniętych suszą obszarach Wielkiej Brytanii zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej. Także Włochy i Portugalia borykają się teraz z tym samym problemem, a rządy trzech państw apelują do obywateli o oszczędzanie wody.

Zdjęcie Baba Wanga / @smashedtvoficial / Instagram

Zobacz także: Czy czwarta tajemnica fatimska istnieje? Polka miała poznać treść

Co jeszcze może nas czekać? Co przepowiedziała Baba Wanga?

Baba Wanga zapowiedziała również kolejną pandemię nieznanego wirusa. Tym razem jej źródłem miałaby być Syberia. W Indiach widziała przyszłą klęskę głodu, związaną z atakiem ogromnych rojów szarańczy. Z weselszych rzeczy, w przyszłości możemy spodziewać się odwiedzin pokojowo nastawionych kosmitów i śmierci Władimira Putina.

Wanga naprawdę nazywała się Wangelija Pandewa Dimitrowa. W wieku 12 lat straciła wzrok i twierdziła, że Bóg obdarzył ją wtedy zdolnością widzenia przyszłości. Do tej pory często mówi się o niej "Nostradamus Bałkanów".

Zobacz także: Krew św. Januarego. Cud, którego Kościół nie chce uznać

Zdjęcie Baba Wanga próbowała przewidzieć, co wydarzy się w 2022 roku / Instagram

***