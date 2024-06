Karta Dużej Rodziny istnieje od 2014 roku. To element rządowego programu, który wprowadzony został w celu promowania polityki rodzinnej. Dzięki karcie na benefity mogą liczyć członkowie rodzin wielodzietnych.

Kto może starać się o Kartę Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, które mają trójkę dzieci lub więcej. W przypadku rodziców o Kartę Dużej Rodziny można wnioskować niezależnie od wieku. Z Karty mogą korzystać również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Z tego powodu jest to program, z którego mogą korzystać również seniorzy. Dzieci z kolei mogą korzystać z niej do 18 roku życia lub do 25, jeśli nadal się uczą. Natomiast dzieci z niepełnosprawnością mogą z niej korzystać na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny dla seniora?

Otrzymanie Kart Dużej Rodziny jest niezwykle proste. Wystarczy, że senior wypełni odpowiedni wniosek, a następnie zaniesie go do urzędu gminy lub miasta. Do wniosku konieczne będzie dołączenie oświadczenia, że sąd nigdy nie ograniczył, ani nie pozbawił wnioskującego władzy rodzicielskiej.

Kartę Dużej Rodziny można również uzyskać przez internet. Wystarczy zalogować się na platformie Emp@atia i wyszukać odpowiednią zakładkę, dzięki której złożymy wniosek online.

Czy Karta Dużej Rodziny daje zniżki na prąd?

Czy posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli liczyć na niższe ceny prądu? 123RF/PICSEL

W 2024 roku zamrożone ceny prądu będą obowiązywać od stycznia do końca czerwca. Oznacza to, że posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli do 30 czerwca korzystać ze zniżki. Zamrożone ceny energii obowiązują do momentu przekroczenia limitów, które w tym przypadku wynoszą 2000 kWh i wynoszą 0,41 zł za kWh.

Posiadacze Kart Dużej Rodziny z końcem czerwca będą jednak musieli liczyć się z tym, że od lipca ceny będą odmrożone, a stawki będą odpowiadać obecnymi.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Mimo że ceny prądy niedługo zostaną odmrożone, posiadacze Karty Dużej Rodziny w dalszym ciągu mogą liczyć na spore zniżki w innych sferach życia. Są to m.in.:

ulgi w różnych instytucjach kultury, takich kina, teatry muzea,

ulgi podczas korzystania z przejazdów kolejowych,

zniżki na zajęcia sportowe, basen czy siłownię.

Pełną listę miejsc i obiektów, które honorują KDR znajdziemy na tronie internetowej Emp@tia. Z łatwością wyszukamy je również za pomocą aplikacji mKDR. Będziemy również mieli szansę wyszukać najbliższe punkty, w których czekają nas ulgi, dzięki geolokalizacji.

