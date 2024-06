Jaka emerytura z KRUS po 20 latach pracy? To skomplikowane

Najniższa emerytura rolnicza jest waloryzowana co roku, 1 marca. Nie inaczej było i w tym roku - 1 marca 2024 roku emerytura rolnicza wyniosła 1 780,96 zł i do takiej kwoty są obecnie podnoszone niższe emerytury osób, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny.

Minimalny okres składkowy, który upoważnia do pobierania najniższej emerytury z KRUS to 25 lat. Osoba, która w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego będzie miała na koncie 20 lat pracy, będzie zmuszona wnioskować o emeryturę z ZUS, który wyliczy ją na podstawie zgromadzonych środków.

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja, by zmniejszyć okres składkowy warunkujący otrzymanie prawa do emerytury rolniczej do 20 lat. Z takim wnioskiem do ministra rolnictwa zwróciła się choćby Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR).