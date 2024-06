Co zrobić, żeby korzystać z e-Doręczeń?

Jak założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń?

1. Wypełnij wniosek o adres i skrzynkę do e-Doręczeń za pomocą platformy gov.pl , na której:

wskażesz administratora, czyli osobę, która będzie zarządzać skrzynką do e-Doręczeń oraz podasz jego dane i adres e-mail.

2. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym).

3. Odbierz potwierdzenie złożenia wniosku pod adresem e-mail administratora, który podasz we wniosku.

Tym samym warto wiedzieć, że jeśli nie założymy skrzynki do e-Doręczeń, nadal będziemy otrzymywać korespondencję w formie papierowej. Decyzja należy do każdego obywatela i dodatkowo w dowolnym momencie można wrócić do odbierania listów w tradycyjnej formie.