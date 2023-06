Khloe Kardashian i jej życie prywatne

Życie i styl Kim Kardashian pozuje w bikini nad basenem. Ale widok! Khloe Kardashian od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a wszystko to za sprawą rodzinnego reality show. Występuje w nim wraz z siostrami i chętnie dzieli się szczegółami dotyczącymi swojego życia prywatnego. W ostatnim czasie fani dowiedzieli się o kolejnej zdradzie partnera celebrytki. Khloe Kardashian zdecydowała się poruszyć ten temat przed kamerami i wyjaśnić zachowanie Tristana Thompsona. Mimo że wielu podejrzewało, że koszykarz otrzyma kolejną szansę, to jak się okazało, Khloe Kardashian nie ma zamiaru do niego wracać.

Celebrytka niedawno po raz drugi została mamą. W lipcu 2022 roku na świat przyszedł syn Tatum, a cztery lata wcześniej urodziła się jej córka True. Khloe Kardashian chętnie publikuje rodzinne ujęcia na instagramowym profilu i pokazuje, jak spędza wolny czas z dziećmi.

Khloe Kardashian kusi na Instagramie

Khloe Kardashian dobrze wie, jak ważna jest aktywność w mediach społecznościowych. W związku z tym regularnie publikuje posty, które odbijają się szerokim echem. Oprócz kadrów z domowego zacisza celebrytka chętnie udostępnia zdjęcia w kusych strojach, które dokładnie eksponują jej sylwetkę. Celebrytka nie ma również problemu z pozowaniem w bikini i bieliźnie.

Tym razem Khloe Kardashian podzieliła się z fanami ujęciem z plaży. Zapozowała w złoto-czarnym stroju kąpielowym na desce surfingowej, a internauci nie mogli oderwać wzroku od jej figury. Córka Kris Jenner ciężko trenuje, by utrzymać smukłą sylwetkę, a więc chętnie pochwaliła się efektami wielu godzin spędzonych na siłowni.

W komentarzach celebrytka jak zwykle została zasypana komplementami. "Wspaniała", "Niesamowite zdjęcie, wyglądasz przepięknie Khloe", "Dziewczyno, jesteś oszałamiająca", "Cóż za urocze bikini! Pięknie!" - czytamy na Instagramie.

